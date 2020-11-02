Chrissy Teigen kaybettiği bebeğinin adını dövme yaptırdı

Amerikalı model Chrissy Teigen, oğluna kavuşmak için gün sayarken geçtiğimiz ay üzücü haberi eşi John Legend ve cansız bebeği ile çekilen karesini Instagram'dan yayınlayarak duyurmuştu.

Günler süren yoğun kanamanın ardından oğlunu kaybeden Teigen, bebeği henüz dünyaya gelmeden önce adını Jack koymuştu.

OĞLUNUN ADINI DÖVME YAPTIRDI

34 yaşındaki model, geçtiğimiz gün oğlunun adını bileğine yazdırdı. Chrissy Teigen, dövmenin fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Teigen'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan Teigen, hastane odasından yaptığı paylaşımlar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Amerikanlı model, Instagram hesabından yaşadığı üzücü deneyimini anlatan bir makale yayınlayarak aynı zamanda neden o fotoğrafları paylaştığını da açıklamıştı.

