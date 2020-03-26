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Christchurch canisi tüm suçlamaları kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El-Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da terör saldırısı düzenleyen ve 51 kişiyi öldürüp 49 kişiyi yaralayan Brenton Tarrant ifadesini değiştirerek hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Christchurch canisi tüm suçlamaları kabul etti

2019 yılında Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyen 51 kişiyi katleden ve bunu sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlayan Brenton Harrison Tarrant ifadesini değiştirerek suçlu olduğunu kabul etti.

51 cinayet suçunun yanı sıra 40 cinayet girişimi ve terörle suçlanan 29 yaşındaki Avustralya vatandaşı Tarrant, bu sabah planlı olmayan bir duruşmaya çıkarıldı. Christchurch Özel Yüksek Mahkeme’sindeki duruşma sırasında Tarrant işlediği tüm suçları itiraf etti.

Tarrant, mahkeme salonuna getirilmedi ancak Auckland’da tutulduğu hapishane hücresinden video bağlantısı yoluyla savunmasını değiştirerek, suçlarını itiraf etti.

El-Nur ve Linwood camilerinin iki imamı kurbanların temsilcileri olarak mahkeme salonunda hazır bulundu. Aynı zamanda mahkeme salonuna sınırlı sayıda basın mensubu kabul edildi. Kurbanlar ve halkın duruşmaya katılmasına ise koronavirüsü (Kovid-19) salgını yüzünden izin verilmedi.

Tarrant, 1 Mayıs 2020’ye kadar gözaltında kalacak. Bu tarihte yeniden mahkemeye çıkacak Tarrant’a mahkumiyet kararı verilecek yada gözaltında yargılanmasına devam edilecek.

Davayla ilgili Polis Komiseri Mike Bush, "Haziran ayında Christchurch Kraliyet Savcılık Bürosu personeli ile birlikte davada özenle çalışan polis ekibine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Christchurch katliamında yakınlarını kaybedenler ise duruşmanın kendilerine ancak son gün avukatlar aracılığıyla bildirildiğini, bunun yasadışı olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Christchurch Yeni Zelanda Cani

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