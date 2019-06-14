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Christchurch saldırganı suçlamaları reddetti

14.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıda 51 kişiyi öldürmekten yargılanan Brenton bugün çıkartıldığı mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Christchurch saldırganı suçlamaları reddetti

Yaklaşık üç ay önce Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik saldırıda 51 kişiyi öldürmekten yargılanan Brenton Tarrant bugün hâkim karşısında kendine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. Aşırı sağcı Tarrant'ı 51 kişiyi öldürmek, 40 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmek ve terörizmle suçlayan savcılık makamı, zanlı için müebbet hapis cezası talep ediyor.

Yüksek güvenlikli Auckland cezaevinde tutulan Tarrant, Christchurch'deki duruşmaya video bağlantısı ile katıldı. Tarrant, duruşma boyunca konuşmadı. Avukatının, müvekilinin suçlamaları kabul etmediğini söylediği sırada, Tarrant'ın gülümsemesi duruşmayı izleyen kurban yakınları tarafından tepkiyle karşılandı. Tarrant'ın aşırı sağcı görüşlerini savunmak için mahkemeyi kullanma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle duruşma sırasında mikrofonu kapalı tutuldu.

Akli dengesi yerinde

Mahkemenin hâkimi duruşma sırasında, 29 yaşındaki Tarrant'ın akli dengesinin yerinde olduğuna işaret ederek, yargılanmasının önünde engel bulunmadığını ifade etti. Tarrant, geçtiğimiz haftalarda doktorlar tarafından psikolojik testlere tabi tutulmuştu. Zanlı Tarrant'ın hakkındaki davanın bir sonraki duruşması Mayıs 2020'de görülecek.

Avustralyalı Brenton Tarrant, 15 Mart'ta düzenlediği saldırıları sosyal medyada canlı yayınlamıştı. Doğruluğu teyit edilen görüntülerde, silahlı kişinin camiye girer girmez ateş etmeye başladığı ve camideki insanları vurduğu görülüyordu. Bunun yanı sıra Tarrant'ın Twitter'da aşırı sağcı ve ırkçı görüşler içeren 74 sayfalık bir manifesto yayınladığı tespit edilmişti. Söz konusu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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