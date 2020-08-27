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Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

27.08.2020 08:26 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren aşırı sağcı Brenton Tarrant ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Christchurch saldırganına ömür boyu hapis

Yeni Zelanda'da 15 Mart 2020'de iki camiye saldırı düzenleyerek 51 kişiyi katleden, 40 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 29 yaşındaki Avustralyalı aşırı sağcı sanığın şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu cezaevinde kalmasına hükmetti. Şartlı tahliye olanağına tamamen kapalı olan ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı Yeni Zelanda'da bugüne dek verilen en ağır mahkumiyet cezası oldu.

Christchurch Yüksek Mahkemesi yargıcı Cameron Mander karar gerekçesini açıklarken, Tarrant'ın eylemini "Şeytani kötülük" olarak tanımladı.

Eylemlerini miğferine yerleştirdiği kamera ile sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan Tarrant saldırılardan sonra yakalanmıştı. Tarrant hakkında 51 kez cinayet, 40 kez cinayete teşebbüs ve terörizm suçlamalarından dava açılmıştı. Tarrant, cuma namazı kılınan El Nur ve Linwood camilerine silahlı saldırı düzenlediğini itiraf etmiş, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmişti. Ancak mahkemede savunma hakkını kullanmak istemediğini açıklamıştı. Tarrant, son duruşmalarda dinlenen 90'dan fazla kurban yakını ve mağdurun açıklamalarını soğukkanlılıkla takip etmiş ve pişmanlık belirtisi göstermemişti.

AFP,dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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