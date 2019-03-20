Christchurch saldırılarında ölenler defnedilmeye başlandı

Ancak birçok kurbanın ailesi cenazeleri teslim almak için bekliyor.Yeni Zelanda'da geçen Cuma günü iki camiye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. İlk toprağa verilenlerin bundan birkaç ay önce Suriye'den Christchurch kentine gelen mülteci bir baba ve oğlu olduğu bildirildi. İki kurbanın saldırıların düzenlendiği camilerden birine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan bir mezarlığa defnedildiği belirtildi.

İslam inancına göre cenazeler genellikle 24 saat içinde defnediliyor. Ancak devam eden adli tıp incelemeleri nedeniyle, kurbanların yakınlarının kurbanların naaşlarını teslim alabilmek için normalden daha uzun süre beklemeleri gerekiyor.

Yeni Zelanda Başkanı Jacinda Ardern Çarşamba günü Christchurch'te yaptığı açıklamada kurbanların yakınlarından bu konuda biraz daha sabır göstermelerini istedi. Ardern "Aileler için bunun yavaş yavaş ne kadar zor ve üzücü bir hal aldığının farkındayım" dedi.

Christchurch'te yerel saatle Çarşamba akşam saatlerine kadar saldırıda hayatını kaybeden 50 kişiden 30'unun naaşı ailelerine teslim edildi.