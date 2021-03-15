Christchurch saldırısının ikinci yılında ırkçılık uyarısı

Başbakan Ardern, "Irkçılığı tartışmaya ihtiyacımız var" diyerek küresel liderlere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.Yeni Zelanda'da ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın 51 kişiyi öldürdüğü cami saldırılarının ikinci yıldönümü törenlerle anılıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ırkçılık ve beyazların üstünlüğüne inananlar konusunda dünya çapında tartışma ihtiyacının devam ettiğini vurgulayarak sözleri her yerde yayınlanan küresel liderlerin bu konuda özel sorumluluk taşıdığını kaydetti. Saldırganın Avustralya vatandaşı olmasının Yeni Zelanda'nın sorumluluğunu hafifletmediğini belirten Ardern, "Bizim Müslüman cemaatimizin üyeleri de saldırı öncesinde oldukça korkunç görünümlü bir ırkçılıkla karşı karşıyaydılar" dedi.

Ardern, saldırıların ikinci yıldönümünde Yeni Zelanda'nın daha güvenli bir ülke haline gelip gelmediği yönündeki bir soru karşısında ise "Bunu yanıtlayacak kişi ben değilim. Bu soruyu sadece Müslüman cemaat yanıtlayabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki, daha yapılacak çok iş var" dedi.