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Christchurch saldırısının ikinci yılında ırkçılık uyarısı

15.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Christchurch saldırısının ikinci yılında ırkçılık uyarısı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin öldüğü saldırının ikinci yıldönümü anılıyor.

Başbakan Ardern, "Irkçılığı tartışmaya ihtiyacımız var" diyerek küresel liderlere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.Yeni Zelanda'da ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın 51 kişiyi öldürdüğü cami saldırılarının ikinci yıldönümü törenlerle anılıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ırkçılık ve beyazların üstünlüğüne inananlar konusunda dünya çapında tartışma ihtiyacının devam ettiğini vurgulayarak sözleri her yerde yayınlanan küresel liderlerin bu konuda özel sorumluluk taşıdığını kaydetti. Saldırganın Avustralya vatandaşı olmasının Yeni Zelanda'nın sorumluluğunu hafifletmediğini belirten Ardern, "Bizim Müslüman cemaatimizin üyeleri de saldırı öncesinde oldukça korkunç görünümlü bir ırkçılıkla karşı karşıyaydılar" dedi.

Ardern, saldırıların ikinci yıldönümünde Yeni Zelanda'nın daha güvenli bir ülke haline gelip gelmediği yönündeki bir soru karşısında ise "Bunu yanıtlayacak kişi ben değilim. Bu soruyu sadece Müslüman cemaat yanıtlayabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki, daha yapılacak çok iş var" dedi.

Cami saldırılarında güvenlik birimlerinin olası ihmalleri üzerine yürütülen bir soruşturma, ülkedeki güvenlik birimlerinin saldırı öncesinde sadece İslami terörizm tehdidine karşı çalışmalar yürüttüğünü ortaya koymuş, Başbakan Ardern bu nedenle geçen yıl özür dilemişti.

Manifestoda "Türkler" ayrıntısı

Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan 29 yaşındaki Avustralya vatandaşı saldırgan, 15 Mart 2019 tarihinde yarı otomatik silahlarla Christchurch kentinde Cuma namazı kılınan iki camiye düzenlediği saldırılarda 1'i Türk vatandaşı 51 kişinin ölümüne 40 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Saldırılardan sonra yakalanan terörist, aynı yıl Ağustos ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tarrant saldırılardan kısa süre önce Facebook hesabından bir manifesto yayınlamış ve kaskına taktığı kamerayla çektiği saldırı görüntülerini canlı olarak paylaşmıştı.

Manifestoda İslam'ın yanı sıra Türk düşmanlığına dair ögeler de yer almış, "Türklerin Batı uygarlığına ait olmadığı, Ayasofya'nın kurtarılması ve yeniden Hristiyanlaştırılması gerektiği"gibi görüşler savunulmuştu. Saldırganın silahının üzerinde Osmanlı padişahlarına karşı zafer kazanan Avrupalı hükümdarların isimlerinin yazılı olduğu görülmüştü.

Türk Dışişleri yıllık rapor hazırlayacak

Christchurch terör saldırısının ikinci yıldönümü vesilesiyle Türk Dışişleri Bakanlığından da bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiği belirtilen açıklamada Türkiye'nin girişimleriyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulduğu, 15 Mart tarihinin “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” ilan edilmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerin süreceği belirtilen açıklamada, "Ayrıca, Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin olduğu ülkelerle ilgili yıllık raporlar hazırlanıp, uluslararası kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

rtr,DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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