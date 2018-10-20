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Christian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen İzmir, Aydın ve Denizli gezisi başladı.

Christian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM / SELÇUK (İzmir), (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen İzmir, Aydın ve Denizli gezisi başladı. Büyükelçiler ilk gün, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni gezdi. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gezi sırasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili değerlendirmede bulunup, "AB temsilcimizin dediği gibi bu konuyla ilgili adli soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili kişilerle, Türk hükümetiyle temasa geçilmesi lazım. Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.
AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki büyükelçileri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere, İzmir, Aydın ve Denizli illerini kapsayan 4 günlük bir geziye çıktı. AB delegasyonu üyeleri, bu süre içerisinde tarihi ve turistik bölgeleri gezmelerinin yanı sıra illerin valileri, belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelip görüşmeler yapacak. Heyetin ilk ziyaret noktası İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi Efes Antik Kenti oldu. Heyet burada, Efes kazı ekibi başkanı ve Avusturya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Sabine Ladstatter'den antik kent hakkında bilgi aldı. Büyükelçiler gördükleri karşısında etkilenip, bol bol fotoğraf çekti, eserleri inceledi.
GEZİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Antik kenti gezen heyette bulunan AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, açıklamalarda bulundu. Gezileri hakkında bilgi veren Christian Berger, "Bizle gelen herkese teşekkür ederiz. 4 günlük gezimizin ilk gününde burada olmaktan mutluyuz. Efes'le gezimize başlıyoruz. Efes'in cazibesi var. Bugün Efes'te bu kadar turist görmekten mutlu oldum. Gezinin ilk günü. Aydın ve Denizli illerine de gideceğiz. Gezimizde birkaç kombinasyon gerçekleşecek. Valiler, belediye başkanlarını ziyaret edeceğiz. Ticaret odalarının ev sahipliği yaptığı AB bilgi merkezlerine gideceğiz. Kültür dernekleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bölgenin yemeklerinin keyfini tadını çıkarmayı umut ediyoruz. Meslektaşlarımın büyük çoğu alışverişe çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Denizli'de mağazalara gitmeyi istediklerini biliyorum. Bir Avusturyalı olarak benim için burada olmak önemli. Avusturyalı arkeologlar buranın kazısını devam ettirdi. Bu muhteşem kültürel miras şehrini gezdirdiği için Avusturyalı arkeologlara müteşekkiriz" dedi.
BERGER'DEN KAŞIKÇI AÇIKLAMASI
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolması ve son olarak öldüğünün açıklanmasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Christian Berger, "AB temsilcimizin dediği gibi bu konuyla ilgili adli soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bununla ilgili kişilerle, Türk hükümetiyle temasa geçilmesi lazım. Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.
Heyet daha sonra antik kentteki gezilerine devam etti.

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Christian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - YenidenChristian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - YenidenChristian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - YenidenChristian Berger: Biz de Kaşıkçı'yla ilgili adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz (2) - Yeniden

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