Christian Eriksen: Ani kalp durmasına ne yol açmış olabilir?

Prof. Sharma şu anda Eriksen'in kalbindeki tüm küçük yaraları ya da anormallikleri tespit etmek için ileri görüntülemelerden geçirildiğini ve bunların liglerde oynayan futbolculara rutin olarak uygulanan testlerde ortaya çıkmayabileceğini söylüyor.

Diğer nedenler arasında kalp kasının boyutunu, şeklini ve kalınlığını etkileyen ve kalıtımsal olabilen kardiyomiyopati hastalığı kardiyomiyopati, akut miyakardit ya da kalp kası iltihabı yer alıyor.

İngiltere Kalp Vakfı'na (BHF) göre, kalp durmasının en sık görülen nedeni, yaşamı tehdit edecek derecede anormal kamp ritmi.

Kardiyolog ve İngiltere Futbol Federasyonu'nun uzman kalp hastalıkları komitesinin başkanı Prof. Sanjay Sharma BBC'ye yaptığı açıklamada "29 yaşındaki bir sporcu yaşam mücadelesi verdi. Şimdi gerçekten ne olduğunu bulmamız gerekiyor" dedi.

Ancak doktorlar Eriksen'in kalbinin neden birden durduğu konusunda hala net değil ve nedeni bulmak öncelikleri.

Bu testler İngiltere'de zorunlu ve 16-25 yaş arasındaki futbolculara her iki yılda bir yapılıyor.

Kalbin işlevleri ve yapısında şüpheli ne varsa bulunmaya çalışılıyor, ancak doktorların tüm çabalarına karşın bu altta yatan sorunların yüzde 100 tespitini garanti etmiyor.

Prof. Sharma "Bu sorunlar ergenlerde ya da 16-25 yaş arasında her zaman kendisini göstermez. 20'li ya da 30'lu yaşların ortalarına kadar görülmeyebilirler" diye konuşuyor.

Bazen bu anormallikler futbolcularda sadece maçların ortasında ortaya çıkabiliyor ya da yakın geçmişte yaşanan, kalbi baskı altına alabilecek bir hastalıkla bağlantılı olabiliyor.

Sorunlar tespit edilebilirse, bazıları tamir ya da tedavi edilebiliyor. Ancak bazıları geri çevrilemez ya da tedavi edilemez oluyor.

Kalp krizi, kalbin vücuda kan pompalamasının aniden durmasıyla oluyor ve beynin oksijensiz kalmasına ve bilincin kaybolup, nefes almanın durmasına yol açıyor.

Ani kalp durması, sıklıkla damarlardaki tıkanma nedeniyle kalbe giden kanın kesilmesiyle gerçekleşen kalp krizinden farklı.