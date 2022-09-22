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Christiane Amanpour başörtüsü takmayı reddetti, İran Cumhurbaşkanı Reisi röportajı iptal etti

22.09.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CNN muhabiri Christiane Amanpour, ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı röportajın, kendisinin başörtüsü takmayı kabul etmemesi nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Reisi'nin ABD topraklarındaki ilk röportajı olacağına dikkat çeken Amanpour, "Cumhurbaşkanı'nın başörtüsü takmamı önerdiğini söylendi. Kibarca reddettim" dedi. Babası da İranlı olan ünlü gazeteci Christiane Amanpour, sosyal medyadan boş koltuklu fotoğraf paylaşarak tepki gösterdi.

Christiane Amanpour başörtüsü takmayı reddetti, İran Cumhurbaşkanı Reisi röportajı iptal etti

CNN muhabiri Christiane Amanpour, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile haftalar öncesinden planlanan röportajın başörtüsü takmayı kabul etmediği için iptal edildiğini ileri sürdü.

Amanpour sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran'da protestolar sürüyor ve Mahsa Amini'nin geçen hafta ‘ahlak polisi’ tarafından tutuklanması sonrası öldürülmesinin ardından. İnsan hakları grupları en az 8 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Dün gece, Başkan Reisi'ye tüm bunları ve daha fazlasını sormayı planladım” dedi.

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ABD TOPRAKLARINDAKİ İLK RÖPORTAJI OLACAKTI

Söz konusu röportajın Cumhurbaşkanı Reisi’nin Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için New York’a yaptığı ziyaret sırasında ABD topraklarındaki ilk röportajı olacağına dikkat çeken Amanpour, “Haftalarca süren planlama ve sekiz saatlik çeviri ekipmanı, ışıklar ve kameralar kurduktan sonra hazırdık. Ama Cumhurbaşkanı Reisi'den iz yok” dedi.

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Görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra Reisi’nin bir yardımcısının yanına geldiğini aktaran Amanpour, “Cumhurbaşkanı'nın, Muharrem ve Safar ayları olduğu için başörtüsü takmamı önerdiğini söyledi. Kibarca reddettim. Kendileriyle İran dışında röportaj yaptığımda, daha önceki hiçbir İran cumhurbaşkanının bunu talep etmediğini belirttim” dedi.

"BUNUN BİR 'SAYGI MESELESİ' OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Reisi’nin yardımcısının kendisine başörtüsü takmaması halinde görüşmenin olmayacağını açıkça belirttiğini ifade eden Amanpour, “Bunun bir ‘saygı meselesi’ olduğunu söyledi ve ülkeyi kasıp kavuran protestolara atıfta bulunarak ‘İran'daki duruma’ atıfta bulundu. Bu eşi benzeri görülmemiş ve beklenmedik duruma katılamayacağımı bir kez daha söyledim” dedi. Söz konusu konuşmasının ardından Reisi’nin yardımcısının yanından ayrıldığını aktaran Amanpour, “Görüşme gerçekleşmedi. İran'da protestolar devam ederken ve insanlar öldürülürken, Cumhurbaşkanı Reisi ile konuşmak önemli bir an olurdu” dedi. (İHA)

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İran
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