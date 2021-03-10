Christina Milian, ikinci çocuğuna hamile

Uzun süredir birlikte olan Fransız şarkıcı Matt Pokora ile Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Christina Milian, ikinci çocuklarını bekliyor. 39 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz gün Rihanna’nın sahibi olduğu Savage X Fenty markasının 70'lerden ilham alan March koleksiyonundan çiçek desenli bikiniyle objektif karşısına geçti.

Çekimler için hafif bir makyaj tercih eden şarkıcı, çiçekli bikini, plaj elbisesi ve taytlı bir takım giydi. İki kez Grammy adayı olan şarkıcının ilk evliliğinden de bir çocuğu var. 35 yaşındaki sevgilisi şarkıcı Matt Pokora’dan, 20 Ocak 2020'de Isaiah adında bir oğlu oldu.

