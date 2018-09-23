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Christine Blasey Ford Senato Komisyonunda İfade Vermeyi Kabul Etti

23.09.2018 00:54 | Son Güncelleme

ABD Anayasa Mahkemesi yargıcı adaylarından Brett Kavanaugh’nun lisedeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Christine Blasey Ford’un, Senato Adalet Komisyonu’nda gelecek hafta ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi. Ford'a ifadeye gelme konusunda karar vermesi için tanınan süre dolmuştu.

Christine Blasey Ford Senato Komisyonunda İfade Vermeyi Kabul Etti

ABD Anayasa Mahkemesi yargıcı adaylarından Brett Kavanaugh’nun lisedeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Christine Blasey Ford’un, Senato Adalet Komisyonu’nda gelecek hafta ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Duyuru, Ford’un avukatlarının gönderdiği elektronik posta mesajıyla yapıldı. Mesajda Adalet Komisyonu’nun Ford’un suçlamalarını adil ve tarafsız bir şekilde soruşturacağı vaadini tutmadığına müvekkillerine baskı yapılarak sürecin bulandırıldığı vurgulansa da, ayrıntılarda bir uzlaşmaya varılması temennisi dile getirildi.

Komisyon Ford’a ifadeye gelmesi konusundaki kararını bildirmesi için düne kadar süre tanımış, süre bugün yerel saatle öğleden sonraya kadar uzatılmıştı. Ford’un avukatının Washington Post gazetesine gönderdiği e-mail tanınan bu sürenin dolmasından yalnızca 13 dakika önce gönderildi.

Ford’un avukatları, kendisinin ölüm tehdidi aldığını da savunmuş ve müvekkillerinin güvenliğinin sağlanması talebinde bulunmuştu. Psikoloji profesörü Christine Blasey Ford, kimliği ortaya çıktıktan sonra gazetecilerin evini çevrelemesinin ardından ailesiyle birlikte başka bir yerde kalmaya başladı.

Ford ayrıca güvenliğinin sağlanması konusunda Cuma günü FBI yetkilileriyle bir araya geldi. Mağdur olduğunu savunan Ford, Senato Adalet Komisyonu’na ifade vermeden önce Federal Soruşturma Bürosu’nun iddiaları hakkındaki soruşturmayı tamamlamasını istemişti.

Brett Kavanaugh’u Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösteren Başkan Donald Trump, Cuma günü attığı Twitter mesajında Ford’un çelişkili davrandığını savundu ve yaklaşık 36 yıl önce gerçekleştiği bildirilen bu iddiaların sözünü ettiği kadar ciddi olması durumunda o zaman zabıt tutturulabileceğini yazdı.

Trump ayrıca “radikal solcu politikacıları” Ford’un iddialarını, Kavanaugh’ya saldırı gerekçesi olarak kullanmakla suçladı.

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