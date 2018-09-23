Christine Blasey Ford Senato Komisyonunda İfade Vermeyi Kabul Etti

ABD Anayasa Mahkemesi yargıcı adaylarından Brett Kavanaugh’nun lisedeyken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Christine Blasey Ford’un, Senato Adalet Komisyonu’nda gelecek hafta ifade vermeyi kabul ettiği bildirildi.

Duyuru, Ford’un avukatlarının gönderdiği elektronik posta mesajıyla yapıldı. Mesajda Adalet Komisyonu’nun Ford’un suçlamalarını adil ve tarafsız bir şekilde soruşturacağı vaadini tutmadığına müvekkillerine baskı yapılarak sürecin bulandırıldığı vurgulansa da, ayrıntılarda bir uzlaşmaya varılması temennisi dile getirildi.

Komisyon Ford’a ifadeye gelmesi konusundaki kararını bildirmesi için düne kadar süre tanımış, süre bugün yerel saatle öğleden sonraya kadar uzatılmıştı. Ford’un avukatının Washington Post gazetesine gönderdiği e-mail tanınan bu sürenin dolmasından yalnızca 13 dakika önce gönderildi.

Ford’un avukatları, kendisinin ölüm tehdidi aldığını da savunmuş ve müvekkillerinin güvenliğinin sağlanması talebinde bulunmuştu. Psikoloji profesörü Christine Blasey Ford, kimliği ortaya çıktıktan sonra gazetecilerin evini çevrelemesinin ardından ailesiyle birlikte başka bir yerde kalmaya başladı.