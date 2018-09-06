HABER

Chrome 10 yaşında

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:13 | Son Güncelleme

İnternet tarayıcısı dünyasının vazgeçilmezi Google Chrome bugün tam olarak 10 yaşında. Evet inanması güç ancak 10 yıl işte bu kadar çabuk geçebiliyor!

Chrome 10 yaşında

Kendine has özellikleri ile ilk çıktığı günden bu yana kullanımı giderek yaygınlaşan Google Chrome, bugün kişisel bilgisayarlar ve Android işletim sistemli mobil cihazlar arasında açık ara farkla en çok tercih edilen internet tarayıcısı. Son yıllarda rekabet giderek artsa da bugün sektörün lideri halen Google Chrome.

Google, kendi tarayıcısının 10. Yaş gününü @googlechrome isimli resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İlgili paylaşımı aşağıdan görebilirsiniz. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Ayrıca Google, ilgili paylaşımda Salı günü bir sürprizi olduğunun da altını çizdi.

Tarayıcı pazarının %60’ından fazlasına hakim olan Google Chrome’un en yakın rakibi %14’lük paya sahip olan Safari. Şimdi asıl dikkat çekici olan noktaya gelelim.

Google’ın sürprizi ne olabilir?

Twitter paylaşımında Salı günü yapılacak olan sürpriz sizce ne olabilir? Bu konuda ağır basan görüş, Chrome’un tasarımının yenileneceği yönünde. Google bir süre önce materyal tasarım anlayışını öne çıkarmaya başlamış ve aşamalı olarak bu anlayışı tüm ürünlerinde ilerletmişti. Ancak Chrome’un tasarımı uzun süredir radikal bir değişikliğe uğramadı. Firefox, Opera ve Microsoft gibi rakipleri sürekli kendini yenilerken Chrome’un çok daha geleneksel kaldığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla söz konusu sürprizin Chrome’un tasarımıyla ilgili olacağı en kuvvetli ihtimal. Buna ek olarak bazı minör özellikler de beklendiğini belirtelim. Sizce Google, Chrome için neler duyuracak? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Hababam Sınıfı Yeniden beyaz perdeye geliyor

PARTNERBütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!Bütün işe sırtlan bozdu! Bakın neler oldu!
Türk Telekom'da son durum ne, bundan sonra ne olacak?Türk Telekom'da son durum ne, bundan sonra ne olacak?
ASELSAN; Google, Apple ve Microsoft'u geride bıraktıASELSAN; Google, Apple ve Microsoft'u geride bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chrome 10 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birçok ödüle layık görülen televizyon

Birçok ödüle layık görülen televizyon

Oyunun kuralları yeniden belirleniyor

Oyunun kuralları yeniden belirleniyor

Katlanabilir telefon kasımda duyurulabilir!

Katlanabilir telefon kasımda duyurulabilir!

Skype artık çok daha sade olacak!

Skype artık çok daha sade olacak!

Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!

Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!

Dünyanın ilk 5G’li telefonu olacak

Dünyanın ilk 5G’li telefonu olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.