Chrome 10 yaşında

Kendine has özellikleri ile ilk çıktığı günden bu yana kullanımı giderek yaygınlaşan Google Chrome, bugün kişisel bilgisayarlar ve Android işletim sistemli mobil cihazlar arasında açık ara farkla en çok tercih edilen internet tarayıcısı. Son yıllarda rekabet giderek artsa da bugün sektörün lideri halen Google Chrome.

Google, kendi tarayıcısının 10. Yaş gününü @googlechrome isimli resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. İlgili paylaşımı aşağıdan görebilirsiniz. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Ayrıca Google, ilgili paylaşımda Salı günü bir sürprizi olduğunun da altını çizdi.

Tarayıcı pazarının %60’ından fazlasına hakim olan Google Chrome’un en yakın rakibi %14’lük paya sahip olan Safari. Şimdi asıl dikkat çekici olan noktaya gelelim.

Google’ın sürprizi ne olabilir?

Twitter paylaşımında Salı günü yapılacak olan sürpriz sizce ne olabilir? Bu konuda ağır basan görüş, Chrome’un tasarımının yenileneceği yönünde. Google bir süre önce materyal tasarım anlayışını öne çıkarmaya başlamış ve aşamalı olarak bu anlayışı tüm ürünlerinde ilerletmişti. Ancak Chrome’un tasarımı uzun süredir radikal bir değişikliğe uğramadı. Firefox, Opera ve Microsoft gibi rakipleri sürekli kendini yenilerken Chrome’un çok daha geleneksel kaldığını söyleyebiliriz.

Dolayısıyla söz konusu sürprizin Chrome’un tasarımıyla ilgili olacağı en kuvvetli ihtimal. Buna ek olarak bazı minör özellikler de beklendiğini belirtelim. Sizce Google, Chrome için neler duyuracak? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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