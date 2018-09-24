Chrome OS tabanlı yeni Pixelbook yolda

Google için büyük önem taşıyan ekim ayı, biz teknoloji severler için de hayli hareketli geçecek. ABD’li şirket, Pixel 3 ailesinin yanı sıra, Chrome OS tabanlı yepyeni bir bilgisayarını da sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Nocturne adıyla bilinen Pixelbook’un render görüntüleri bugün ilk kez basında yerini aldı.

Cihaz oldukça ince ve minimal olan yapısıyla ikisi bir sınıfında yerini alabilir. Panelin olduğu kısım halihazırda standart bir tablet inceliğinde. Klavye ve touchpad’in olduğu kısımsa dizüstü bilgisayar kullanım senaryoları için fazlasıyla kullanışlı. Cihazın küçüklüğü nedeniyle klavyenin de küçük olduğu not olarak düşülebilir; ancak tuşlar arası boşluk yeterli gözüküyor. Ayrıca Numpad’in olmaması da görülen detaylar arasında.

Görüntülerden elde edilen diğer bir detay ise sol tarafta yer alan USB-C girişi. Raporlara göre bu girişten iki tane yer alacak fakat ikinciyi fotoğraflarda göremiyoruz.

Başta belirttiğimiz gibi yeni cihaz, ekim ayında lanse edilecek. Teknik detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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