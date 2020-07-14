Chrome RAM tüketimi konusunda daha mütevazi olacak

Google, Chrome’un etkin sekmelere daha iyi öncelik vererek ve arka planda açık sekmelerden kaynak tahliyesini sınırlandırarak sekme azaltma özelliğini geliştirdiğini açıkladı. Bu sayede pil ve performans üzerinde gözle görünür iyileştirmeler yapılacağının altı çiziliyor. Google’ın özellikle MacBook modellerinde bu özelliği test etmeye şimdiden başladığı söyleniyor.

'İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK YATIRIM YAPIYORUZ'

Chrome tarayıcı mühendisliği direktörü Max Christoff; “Hız, performans ve pil ömrünü iyileştirmeye yönelik sürekli bir yatırım yapıyoruz.” açıklamasında bulundu. Çünkü Chrome daha önce RAM kullanımı, pil boşalması ve gizlilikle ilgili kaygılar nedeniyle çok sert bir dille eleştirilmişti.

Mayıs ayında Google, kaynak açısından yoğun reklamları engelleyerek Chrome pil ücretini artırmayı planlamıştı. Chrome, bir kullanıcı reklam ile etkileşime girmeden önce bir reklamın kullanabileceği kaynakları da sınırlamıştı.

Bu özelliklerin geliştirilmesine ek olarak, Chrome yakında yazılımın performans açısından kritik öneme sahip bölümlerinin daha da hızlı çalışmasını sağlayacak yeni optimizasyonla güncellenecek.