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Chrome şüpheli dosyaları affetmeyecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Ancak bu uyarılar ilk aşamada devreye girecek. Google yakın gelecekte bu sitelerden yapılacak tüm uyarıları engelleyecek. Diğer bir deyişler SSL sertifikası olmayan hiçbir site artık dosya paylaşımı yapamayacak.

Chrome şüpheli dosyaları affetmeyecek

Chrome’un 82. sürümü Nisan ayında yayına girecek ve bahsini ettiğimiz download uyarıları hayata geçmiş olacak. Örneğin, .exe türü dosyalar indirilmeye çalışıldığında tarayıcı uyarı verecek. Daha az tehlikeli türdeki dosyalar ise farklı risk değerlendirmelerine göre uyarılara konu olacak.

Chrome’da devreye girecek bu güvenlik uygulamasının yakında rakipleri tarafından da kabul görmesi bekleniyor. Böylece internette artık HTTP sitelerden dosya indirme döneminin tamamen sona ereceği düşünülüyor.

Chrome tarayıcının mobil versiyonu da aynı güncellemeleri alacak ve mobil cihazlarda da dosya indirme uyarıları çıkmaya başlayacak. Ancak mobil güncellemenin biraz daha zamanı var. Chromium Blog’unda yayınlanan bir makaleye göre, mobil cihaz kullanıcıları dosya indirirken daha dikkatliler. Dolayısıyla mobil cihazlar, masa üstü cihazlar kadar riskli değiller. Öte yandan, uyarı cehennemine dönen mobil cihazlarda uygulamaların uyarı sayısını indirmeye çalışırken yeni uyarılar yaratmak da tepki çekebilir.

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