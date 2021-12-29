Chrome’un yeni sürümü bazı problemlere neden olabilir

Google Chrome 100 eğer herhangi bir aksilik olmazsa 2022 yılının Mart ayında yeni versiyon olarak tüm kullanıcılara sunulacak. Böylece ilk defa 3 haneli bir Chrome versiyonu elde edilecek. Bu her ne kadar olumlu bir gelişme olarak görülse bile işin perde arkasında önemli sorunlara neden olabilir.

İLK İKİ HANEYİ OKUYABİLİYORLAR

İnternet analistleri tarafından yapılan değerlendirmelere göre bazı internet siteleri tarayıcı versiyonlarının sadece ilk iki hanesini okuma yeteneğine sahip. Bu durum web içeriği ve kullanıcı arasındaki arayüzü olumsuz etkiliyor. Hatta kimi sitelere daha şimdiden ulaşım sağlanamıyor bile.

Google internet tarayıcısı ile ilgili yaşanacak bu problem fena halde can sıktı. Teknoloji devinin en son 2 haneli versiyonu Chrome 96 olarak biliniyor. Şimdiki versiyonu ise 100 numaralı olarak kullanıcılara sunulacak. Fakat internet sitelerinin bunu Chrome 10 olarak algılaması ciddi problemlere neden olacak gibi görünüyor.

Google web tarayıcısı ile ilgili gerçekleşecek olan bu güncelleme muhtemelen önemli düzeltmeler alacak. Bu düzeltmelerin 2022 yılının Mart ayına yetişmesi bekleniyor.

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