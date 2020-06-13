''Churchill'in Heykeline Saldırı Tehdidi Utanç Verici''

Geçmişin liderlerine yönelik protesto gösterilerinin giderek büyümesi üzerine konuya ilişkin en sert açıklamasını yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Winston Churchill'in bir heykelinin eylemcilerin saldırısına maruz kalma riskinin ''saçma ve utanç verici'' olduğunu söyledi.
Siyah Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden bu yana gösteriler düzenleyen ve İngiltere'nin emperyalist geçmişini hedef alan ırkçılık karşıtları, geçmiş liderlerin heykellerini eylemlerin odağı haline getirdi.
Siyasetçiler, polis ve eylemciler; halka, heykellerin olası protesto eylemlerine karşı sunta plakalarla koruma altına alındığı Parlamento Meydanı'na Cumartesi günü gelmemeleri çağrısında bulundu.
17'inci yüzyılda köle ticaretinden servet elde eden Edward Colston'ın İngiltere'nin Bristol kentindeki heykeli, geçen Pazar günü yıkılmıştı. Bunun üzerine yetkililer, tehdit altındaki başka anıt ve heykelleri koruma altına almak için harekete geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı olan Winston Churchill'in Parlamento binası karşısında dikili heykeli, sunta plakalarla koruma altına alındı.
Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Churchill'in heykeline atıfta bulunarak, ''Bu ulusal anıtın bugün şiddet yanlısı protestocuların saldırı tehdidi altında olması saçma ve utanç verici'' dedi.
Londra'daki Hyde Park'ta toplanan yaklaşık 500 kişi, Londra'nın merkezine ilerlemeden önce ''İngiltere masum değil'' ve ''Siyahların Hayatı Önemlidir'' sloganları attı. Birçokları, köle tüccarı Edward Colston gibilerinin heykellerinin hedef alınmasını haklı buluyor.
Öte yandan muhalefetteki İşçi Partisi, hafta sonunda ''büyük zorluklarla'' karşılaşılacağı ve aşırı sağcı eylemcilerin ''durumu istismar ederek kendi bölücü emelleri için nefret tohumları ekebileceği'' uyarısında bulundu.
Aşırı sağcı eylemci Stephen Yaxley-Lennon, daha fazla ırksal ayrımdan sorumlu olmak istemediği için Cumartesi günü Parlamento Meydanı'na gitmeyeceğini söyledi.
Yakınları, Boris Johnson'ın Winston Churchill'a öykündüğünü söylüyor. Churchill'e hayranlığıyla bilinen Johnson, aynı zamanda Churchill hakkındaki bir biyografinin yazarı.
Ancak muhalifleri, ırkçı ve Yahudi düşmanı ifadeler kullanan Churchill'in 1943'teki kıtlık sırasında Hindistan'a gıda yardımı yapmayı reddederek iki milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu kaydediyor ve Churchill'in siyasi mirasının bu yönlerinin yeterince mercek altına alınmamasından yakınıyor.
Johnson, Churchill'le ilgili olarak, ''Evet, bazen bugün kabul edilemeyecek fikirleri dile getirmişti ama o bizim kahramanımız. Adına dikilen anıtı hakediyor. Geçmişimizi sansürleyemeyiz. Daha farklı bir tarihimiz varmış gibi yapamayız'' ifadesini kullandı.
Fransa'daki eylemciler de geçmişi hedef aldı
Öte yandan Fransa'da sömürgecilik döneminde yaşanan istismarları protesto eden eylemciler, 19'uncu yüzyıla ait bir Afrika cenaze totemini Afrika'ya geri götürmek istediklerini söyleyerek Paris'te bulunduğu müzedeki kaidesinden çıkardı.
Quai Branly Müzesi'ndeki olay, George Floyd'un ölümünden sonra patlak veren, ırksal adaletsizliğin protesto edildiği gösterileri, sömürgecilik dönemini ve köleliği çağrıştıran simgelere yönelik öfkenin yükselişini izledi.
Beş protestocu, müze dışına çıkamadan önce beraberlerinde totemle birlikte durduruldu. Fransa Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada totemin zarar görmediği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi.
Eylemcilerin protesto gösterisini internetten canlı yayınladığı görüntülerde Kongo doğumlu Mwazulu Diyabanza, Avrupa'daki müzeleri yoksul Afrika ülkelerine ait sanat eserlerini çalarak milyonlarca dolar kazanç sağlamakla suçluyor.
Mwazulu Diyabanza, ''Bu zenginlik bize ait. Ait olduğu yere geri götürülmeyi hak ediyor. Afrika'dan çalınanı Afrika'ya götüreceğim'' dedi.
Fransa Kültür Bakanı Franck Riester ise eylemi kınadı ve ''Afrika kıtasına ait eserlerin iadesi meselesi tamamen meşru bir tartışma konusu olsa da bu tür eylemleri haklı çıkarması imkansız'' dedi.