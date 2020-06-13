''Churchill'in Heykeline Saldırı Tehdidi Utanç Verici''

17'inci yüzyılda köle ticaretinden servet elde eden Edward Colston'ın İngiltere'nin Bristol kentindeki heykeli, geçen Pazar günü yıkılmıştı. Bunun üzerine yetkililer, tehdit altındaki başka anıt ve heykelleri koruma altına almak için harekete geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı olan Winston Churchill'in Parlamento binası karşısında dikili heykeli, sunta plakalarla koruma altına alındı.

Geçmişin liderlerine yönelik protesto gösterilerinin giderek büyümesi üzerine konuya ilişkin en sert açıklamasını yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Winston Churchill'in bir heykelinin eylemcilerin saldırısına maruz kalma riskinin ''saçma ve utanç verici'' olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı eylemci Stephen Yaxley-Lennon, daha fazla ırksal ayrımdan sorumlu olmak istemediği için Cumartesi günü Parlamento Meydanı'na gitmeyeceğini söyledi.

Öte yandan muhalefetteki İşçi Partisi, hafta sonunda ''büyük zorluklarla'' karşılaşılacağı ve aşırı sağcı eylemcilerin ''durumu istismar ederek kendi bölücü emelleri için nefret tohumları ekebileceği'' uyarısında bulundu.

Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Churchill'in heykeline atıfta bulunarak, ''Bu ulusal anıtın bugün şiddet yanlısı protestocuların saldırı tehdidi altında olması saçma ve utanç verici'' dedi.

Ancak muhalifleri, ırkçı ve Yahudi düşmanı ifadeler kullanan Churchill'in 1943'teki kıtlık sırasında Hindistan'a gıda yardımı yapmayı reddederek iki milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu kaydediyor ve Churchill'in siyasi mirasının bu yönlerinin yeterince mercek altına alınmamasından yakınıyor.

Johnson, Churchill'le ilgili olarak, ''Evet, bazen bugün kabul edilemeyecek fikirleri dile getirmişti ama o bizim kahramanımız. Adına dikilen anıtı hakediyor. Geçmişimizi sansürleyemeyiz. Daha farklı bir tarihimiz varmış gibi yapamayız'' ifadesini kullandı.

Fransa'daki eylemciler de geçmişi hedef aldı

Öte yandan Fransa'da sömürgecilik döneminde yaşanan istismarları protesto eden eylemciler, 19'uncu yüzyıla ait bir Afrika cenaze totemini Afrika'ya geri götürmek istediklerini söyleyerek Paris'te bulunduğu müzedeki kaidesinden çıkardı.

Quai Branly Müzesi'ndeki olay, George Floyd'un ölümünden sonra patlak veren, ırksal adaletsizliğin protesto edildiği gösterileri, sömürgecilik dönemini ve köleliği çağrıştıran simgelere yönelik öfkenin yükselişini izledi.