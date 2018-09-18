CI 2018, 54'ü yurtdışından toplam 83 galeri ile yaklaşık 2 bin eseri sanatseverler ile buluşturacak

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen galerilerini, sanatçılarını, kurum ve kuruluşlarını geniş bir kitle ile İstanbul’da bir araya getiren 13. Contemporary Istanbul (CI) için geri sayım başladı. Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sağlayan Akbank, 13. yılında da Contemporary İstanbul’u yalnız bırakmıyor. Kurulduğu günden bu yana sanat ve sanatçının yanında olan Akbank’ın Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladığının altını çizen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, “Bugün dünyanın en önemli çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Contemporary Istanbul’un yıllar önce koyduğumuz hedefe ulaşmasından mutluluk duyuyoruz. İstanbul artık dünyada çağdaş sanatın kalbinin attığı önemli merkezlerden biri; bu da hepimize gurur veriyor. Yıl boyunca düzenlenen etkinliklerin yanı sıra Contemporary Istanbul Fuarı hem uluslararası konuşmacıları hem de farklı ülkelerden katılan galerileriyle şehrin ilgi ve odak noktası oluyor. Contemporary Istanbul’un sadece İstanbul’u değil bütün ülkemizi uluslararası alanda büyük bir başarıyla temsil etmesi ve tanıtması gerçekten çok önemli. Bu sene 70. Yılını kutladığımız Akbank’ın, kültür sanat alanında yürüttüğü çalışmaların en uzun soluklularından biri olan Contemporary Istanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

"83 GALERİNİN 54'Ü YURTDIŞINDAN" Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, “Bu yıl fuara katılan 83 galerinin 54’ü yurtdışından olması da memnuniyet verici. Böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul’a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor. Bu yıl, bizi çok memnun eden sayıda yabancı koleksiyoncu ve sanatseverin ziyaret talebini de almaya devam ediyoruz. Bu süreçten yerli sanat pazarının olumlu çıkacağını düşünüyorum” dedi. Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en önemli eserlerini bir mekânda buluşturarak İstanbul’u sanatın odağına alan 13. Contemporary Istanbul’a bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçı ile katılacak. Fuarda, çoğu Türkiye’den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergilenecek. Sanatseverler, bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyoncularını bir arada görecekler. "YABANCI GALERİ, KOLEKSİYONCU VE SANATSEVERİN İLGİSİ BU YIL DA YÜKSEK" Fuarın sanatsal içeriği, estetik tavrı, VIP Programı ve ziyaretçi memnuniyetini en üst seviyede tutan hizmet anlayışı ile İstanbul’a değer kattığını belirten Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yıl fuara katılan 83 galerinin 54’ünün yurtdışından olması da memnuniyet verici. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler, olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul’a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor. İstanbul’un dünyada aldığı pozisyon ve sanat dünyasındaki yerini, galeri yöneticileri çok iyi görüyorlar ve burada kendilerine ait bir yerin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorlar. İstanbul’da olmak, Contemporary Istanbul’a katılmak yurtdışındaki galeriler için her yıl daha fazla önem kazanıyor. Diğer taraftan, bizim de çeşitli yumuşak geçişlerle yurtdışından gelen galerilerin, İstanbul’dan memnun ayrılmalarının yollarını bulmamız ve öneriler geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle yurtdışından gelen galerilerle, bu dönemde makul ve esnek fiyatlarla hareket etmeleri gerektiğini paylaştık. Aynı zamanda geçen 2 yılda gerçekleşen Contemporary Istanbul ile karşılaştırıldığında, bizi çok memnun ve motive eden sayıda yabancı koleksiyoncu ve sanatseverin fuara katılım talebi var. Dünya sanat pazarının Türkiye’yi, İstanbul’u ve Contemporary Istanbul’u yakın ilgi ile izlediklerini görmek bizi çok mutlu ediyor. Diğer taraftan dünyadaki birçok ülkede olmayan, sadece bizde olan bir ‘Türkiye’nin koleksiyoncusu’ kitlesine sahibiz ve bu sayının artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçten yerli sanat pazarının olumlu çıkacağını düşünüyorum. İstanbul’un dünya sanat merkezleri arasında yerini alması, Türkiye’nin sanat piyasasının gelişmesi ve büyümesi amacıyla gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında yaptığımız tanıtım çalışmalarına dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz.”

"EN İSTİKRARLI YATIRIM, SANATA YAPILAN YATIRIM" Son yıllarda Türkiye’de sanat eserlerine sahip olmanın, manevi hazzın dışında, çok yüksek ve istikrarlı bir sermaye getirisi sağladığına duyulan güvenin yükseldiğine dikkat çeken Güreli, “Bu hızlı yükselişin ardında, dövizin dalgalandığı bu ekonomik durumda en istikrarlı emtianın sanat olduğunun anlaşılmış olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkiye’de koleksiyoncu sayısında son yıllarda yaşanan ciddi artışın, gelecekte de aynı doğrultuda artacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Zorlu bir zamandan geçtiğimiz bu dönemde sanatın öneminin, iyileştirici ve birleştirici gücünün de bir kez daha anlaşılacağına inanıyorum. Sanata yatırım bireyler ve kurumlar için olduğu kadar İstanbul ve Türkiye için de çok önemli. Contemporary Istanbul olarak, İstanbul’un bu bölgede birinci sırada ve dünyada ise her zaman ilk beşte gelen sanat ve kültür şehri arasında yerini alması gerektiğini düşünüyoruz; stratejimizi bu hedef doğrultusunda belirliyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” dedi. 19 Eylül’de yerli ve yabancı davetlilere yapılacak özel ön izlemesi ile kapılarını açan Contemporary Istanbul 2018, 20 - 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, yeniliklerle dolu etkinliklerle yerli ve yabancı sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

GALERİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 5 ÜLKEDEN 17 GALERİ İSTANBUL'A GELİYOR Türkiye’nin yurtdışında yatırımı olan sanatsever iş insanlarına yönelik olarak ilk kez 2017 yılında, Özyeğin ailesinin Romanya’daki yatırımı Bucuresti Mall ile başlatılan “Galeri Destek Programı” bu yıl genişletildi. Galerilerin Contemporary Istanbul’a katılımını desteklemeyi amaçlayan program, bu yıl 5 ülkeyi kapsadı. Romanya’ya ek olarak, Galeri Destek Programı dâhilinde Hollanda, Portekiz, Fransa ve A.B.D.’deki galerilerin Contemporary Istanbul 2018’de katılımına destek sağlayan bu program ile Türkiye’deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, çeşitlenmesi ve ülkeler arasındaki sanat yakınlaşmasına destek sağlanması amaçlanıyor. Galeri Destek Programı kapsamında bu yıl 5 ülkeden 17 galeri İstanbul’a geliyor. Fuara katılacak ülkeler ve galeriler ile onları Türkiye’ye getiren kuruşlar şöyle: Romanya-Bucuresti Mall- Zorzini Gallery, Galeria Plan B; Portekiz- KREA Group / Optimal Mountain- Perve Gallery, Hollanda – Credit Europe Bank- Upstream Gallery; Fransa – TAV Airports Holding- Antoine Levi, Paris Galerie Alberta Pane, Galerie Allen, Galerie Anne de Villepoix, Galerie Art Concept, Galerie Jérôme Poggi, Galerie Jocelyn Wolff, Galerie Laurent Godin, Galerie Loevenbruck, Galerie Odile Ouizeman, mfc-michèle Didier; ABD – Herrick Feinstein LLP, American Turkish Society, Alterra Worldwide- The Hole, Ethan Cohen Fine Arts.

CI 2018 KATILIMCI GALERİLER 44A, İstanbul; 55 Bellechasse, Paris, Miami; AB Gallery, Seul; Almine Rech, Paris, Brüksel, Londra, New York; Andakulova Gallery, Dubai; Anemoi Art Gallery, Londra; Anna Laudel Contemporary, İstanbul; Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milan; Archeus / Post Modern, Londra; Art On Istanbul, İstanbul; Artmedy, Vallauris; Atelier Rose & Gray, Manchester, Bozlu Art Project, İstanbul; C.A.M. Galeri, İstanbul; C24, New York; CA Contemporary, Viyana; Dirimart, İstanbul, Eduardo Secci Contemporary, Floransa; Efremidis Gallery, Berlin; Ethan Cohen, New York; Faur Zsofi, Budapeşte; Galeri 77, İstanbul; Galeri Baraz, Istanbul; Galeria Joan Gaspar, Barselona; Galeria Plan B, Cluj, Berlin; Galerie Alberta Pane, Paris,Venedik; Galerie Allen, Paris; Galerie Anne de Villepoix, Paris; Galerie Antoine Levi, Paris; Galerie Art Concept, Paris; Galerie Dix9, Paris; Galerie Jerome Poggi, Paris; Galerie Jocelyn Wolff, Paris; Galerie Laurent Godin, Paris; Galerie Loevenbruck, Paris; Galerie Michael Schultz, Berlin; Galerie Odile Ouizeman, Paris; Galerist, İstanbul; Galeri Binyıl, İstanbul; Galeri/Miz, İstanbul; Galeri Nev, İstanbul; Galeri Siyah Beyaz, Ankara; Galleria Continua, San Gimignano, Pekin, Les Moulins, Havana; Gallery Tableau, Seul; Gama Gallery, İstanbul; Gibbons & Nicholas, Dublin; Initio Fine Arts, Budapeşte, Londra; Isabel Croxatto Galeria, Santiago; Karavil Contemporary, Londra; Kranjčar Galerija, Zagreb; Krank Art Gallery, İstanbul; Lamb Arts, Londra; Liquid Art System, Capri, İstanbul; Mark Hachem, New York, Paris, Beyrut; Marlborough Gallery, New York, Londra, Madrid, Barselona; Martch Art Project, İstanbul; MFC-Michele Didier, Paris; Mixer, İstanbul; Mohsen Gallery, Tahran; NK Gallery, Anvers; Nosbaum Reding, Lüksemburg; Olcay Art, İstanbul; Öktem & Aykut, İstanbul; Perve Galeria, Lizbon; Pg Art Gallery, İstanbul; Pi Artworks, İstanbul, Londra; Pilot Galeri, İstanbul; Piramid Sanat, İstanbul; Project ArtBeat, Tiflis; RED art Istanbul, İstanbul; rh+artproject, İstanbul; Sanatorium, İstanbul; Sector 1, Bükreş; Sevil Dolmaci Art Gallery, İstanbul; SMAC, Cape Town, Johannesburg, Stellenbosch; The Hole, New York; Upstream Gallery, Amsterdam; Galeria Victor Lope Arte Contemporáneo, Barselona; Villa del Arte Galleries, Barselona; X-Ist, İstanbul; X-Pinky Lab, Berlin; Zilberman Gallery, İstanbul, Berlin; Zorzini F Gallery, Bükreş.

CI 2018 İçerik ve Projeleri:

"YENİ MEDYA SANATI", "PLUG-IN"DE Contemporary Istanbul, 2013 yılından beri düzenlediği “Plugin” bölümü ile sanatseverleri yeni medya sanatı ile buluşturan dünyanın ilk ve tek çağdaş sanat fuarı. Siemens Ev Aletleri’nin sponsorluğunda ve Ceren-Irmak Arkman’ın kuratörlüğünde fuar alanında düzenlenecek Plug-in ile yeni kuşağın sanatla buluşması, kolleksiyoncuların yeni alanlara açılması sağlanacak. Plug-in’de bu yıl sergilenecek eserler “Extra/Ordinary – Olağan/Dışı” teması altında ziyaretçileriyle buluşacak. Plug-in’e katılacak sanatçılar şunlar: Felix Luque Sanchez (İspanya), Ryoichi Kurokawa (Japonya / Almanya), Lia (Avusturya), Joanie Lemercier (Fransa / Belçika), Can Büyükberber (Türkiye / ABD), Paul Myoda (ABD), 1024 (Fransa), Fernando Velazquez (Uruguay / Brezilya),Ursula Berlot (Slovenya), Jonathan Monaghan (ABD), Nicolas Bernier (Kanada), Selçuk Artut (Türkiye), Mary Sibande (Güney Afrika), Saint Machine (Romanya), Sebastien Lacomblez (Belçika), James Clar (ABD), Ali Miharbi (Türkiye), Daniel Iregui (Kolombiya / Kanada).

PRİX PİCTET İSTANBUL'A GELİYOR 2008 yılında Pictet Group tarafından kurulan Prix Pictet, fotoğrafçılık ve sürdürülebilirlik alanında dünyanın önde gelen ödüllerinden biri oldu. Bugüne kadar her birinin sürdürülebilirliğin belli bir yönüne dikkat çektiği yedi ödül döngüsü gerçekleşti. Istanbul’daki serginin 18 Eylül ile 17 Ekim 2018 arasında Global Karaköy’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. CONTEMPORARY İSTANBUL CEPHESİNİ, MİMARLIK FAKÜLTESI ÖĞRENCİLERI TASARLADI Contemporary Istanbul, geçen sene olduğu gibi bu yıl da fuarın genel görsel planlamasını Tabanlıoğlu Mimarlık ile birlikte yapıyor. Contemporary Istanbul ve Tabanlıoğlu Mimarlık’ın ortak projesi ile Contemporary Istanbul’un cephesini mimarlık öğrencileri tasarladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan yarışmada 27 tasarım arasında birinci olan “Curvegami”nin, Duran Ofset’in malzeme sponsorluğunda fuar boyunca Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nın cephesinde yer alacak. AKBANK 13 YILDIR CONTEMPORARY İSTANBUL’UN YANINDA Kurulduğu günden bu yana sanat ve sanatçının yanında olan Akbank için 2018 yılı bir kilometre taşı. Akbank bu yıl hem 70. kuruluş yıldönümünü hem de Akbank Sanat’ın 25. yaşını kutluyor. Uzun soluklu projelerle Türkiye’nin kültür sanat hayatına katkı sağlayan Akbank, 13. yılında da Contemporary Istanbul’u yalnız bırakmıyor. Bu sayede bir taraftan Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlarken diğer yandan da çağdaş sanatın dünyadaki en seçkin örneklerini Türk sanatseverler ile buluşturuyor.

ÖNCE CIF DIALOGUES, ARDINDAN CONTEMPORARY İSTANBUL CIF Dialogues konferanslarını, bu yıl Çağdaş İstanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (ÇİV) düzenleniyor. CIF Dialogues, Vanessa Arelle'nin danışmanlığı ile hem tasarım hem de içerik olarak yeni bir yapıya dönüştü. Geçen yıllardan farklı olarak CIF Dialogues konferansları, Contemporary Istanbul’un açılışından önce Sensibilities/Duyarlılıklar teması altında 18 Eylül tarihinde The Sofa Hotel’de Hall Arts, Autograph Collection’da gerçekleşecek. Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek CIF Dialogues konferanslarında tasarım, kültürel miras, teknoloji, inovasyon, sanat ve mimarlık ilişkisi ile koleksiyonerlik temaları ele alınacak. 5 farklı oturumda düzenlenecek konferansların konuşmacıları arasında Igor Ramirez (Solar Magazine Editörü), Kristina Blahnik (Manolo Blahnik CEO), William Gilchrist (Stilist), Defne Koz (Koz-Susani Design Kurucu Ortağı), Bünyamin Aydın (Les Benjamins Kurucu ve Kreatif Direktörü), İsmail Hakkı Polat (Dijital Dönüşüm Derneği Kurucusu), Nicole Junkermann (Girişimci, Yatırımcı, NJF Capital Kurucusu), Güvenç Özel (Mimar, Araştırmacı, UCLA’de öğretim görevlisi), Sherry Dobbin (FutureCity Kültür Direktörü), Tolga Ulutaş (Akbank, Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı), Suha Özkan (Mimar, Kurucu Başkan, Dünya Mimarlık Birliği Kurucu Başkanı), Frida Escobedo (Mimar, Serpentine Pavillion 2018 Tasarımcısı), Melkan Gürsel ( Mimar), Melisa Pezuk (DIFC Emlak Geliştirme Başkan Yardımcısı), Anissa Touati (Küratör), Alexander Schwarz (David Chipperfield Architects Berlin Ortağı), Prof. Hasan Bülent Kahraman (Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü), Philippe Van Cauteren (SMAK Sanat Yönetmeni), Michael Benson (Prix Pictet Direktörü, Photo London Kurucu Direktörü), Hakan Çarmıklı (Koleksiyoner, Çarmıklı Holding CEO), Charlotte Eyerman (Sanat Koleksiyonu Direktörü, Baş Küratör JPMorgan Chase Sanat Koleksiyonu), Ahu Büyükkuşoğlu Serter (Seri girişimci, yatırımcı, destekçi), Nizam Uddin (Mosaic-Halk Entegrasyonu Başkanı), Prof. Mehmet Toner (Biyomedikal Mühendis, Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Bölümü), Eglantina Zingg (Proyecto Paz Latino America Kurucusu, BM Barış Elçisi, Aktris, Project Runway LA Sunucusu), Prenses Martha Louise (Yazar, Soulspring Kurucusu), Kim Polman (Reboot the Future Kurucu) bulunuyor.