CIA ajanına Çin’e bilgi sızdırmaktan 20 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı, ABD’nin savunma sırlarını Çin’e vermekle suçlanan eski CIA ajanının 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

2018’in haziran ayında, yabancı bir devlete birkaç defa ABD’nin milli savunma bilgileri sağlamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Eski CIA ajanı Kevin Patrick Mallory, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı John Demers yayınladığı açıklamada “Bu dava eski Çin tarafından hedef alınan, ülkesine ve meslektaşlarına ihanet eden eski ABD istihbarat görevlilerinin korkutucu bir eğilim davasıdır” dedi.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, 62 yaşındaki eski CIA ajanının hükümetin ve savunma teşkilatlarının birçok hassas görevinde gizli ajan olarak görev yaptığı ve üst düzey güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

