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CIA Başkan Adayı Burns Senato Önünde

24.02.2021 21:01 | Son Güncelleme:
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CIA Başkan Adayı Burns Senato Önünde

Biden'ın adayı William Burns, Senato İstihbarat Komisyonu onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtlıyor

Başkan Joe Biden'ın ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) başkanlığına aday gösterdiği William Burns, Senato İstihbarat Komisyonu'nda düzenlenen onay oturumunda komisyon üyesi senatörlerin sorularını yanıtlıyor.

Burns, Senato İstihbarat Komisyonu üyelerine hitaben yaptığı açılış konuşmasında, Amerika'nın Çin'le rekabetinin ve Çin'in “düşmanca” tavrına karşı koyma çabalarının, Amerika'nın ulusal güvenliği açısından kilit önem taşıdığını kaydetti.

William Burns, CIA Başkanı olmak için Senato onayı aldığı takdirde ilk dört önceliğinin ”insanlar, ortaklıklar, Çin ve teknoloji” olacağını söyledi. Burns, ”Önümüzdeki günlerde Çin'le aramızda olan rekabette üstünlük sağlamak, ulusal güvenliğimiz açısından hayati öneme sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Burns, Çin'i, fikri mülkiyet hırsızlığı becerilerini giderek güçlendiren, insanlarını baskı altında tutan, nüfuz alanını genişleten ve Amerika içinde etki sahaları inşa eden ”mağlup edilmesi güç, otoriter bir hasım” olarak tanımladı.

Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki oturumda deneyimli diplomatı ABD dış siyasetinin iki ağır topu, eski Dışişleri Bakanı James Baker ve CIA eski Başkanı Leon Panetta tanıttı.

Çin'le rekabet, Biden yönetiminin ve Pekin'e karşı sert tavır takınmaktan yana olan Kongre üyelerinin öncelik listesinin üst sıralarında yer alıyor. Rusya, özellikle Amerika'daki başkanlık seçimlerine yönelik müdahalesi ve Amerikan hükümet dairelerinin sistemlerini hedef alan SolarWinds siber saldırısı nedeniyle sürekli kaygı yaratmaya devam ediyor.

Rusya ve Kuzey Kore kaynaklı mevcut tehditlerin var olmaya devam ettiğini söyleyen Burns, iklim değişikliği, küresel sağlık sorunları ve siber saldırı tehditlerinin büyük risk oluşturduğunu kaydetti, ”hasmane, saldırgan Çin liderliği, verdiğimiz en büyük jeopolitik sınavımız” dedi.

Burns, diplomat olarak görev yaptığı yıllarda CIA ile sık sık işbirliği yaptığının da altını çizdi.

Bazı Cumhuriyetçiler Burns’e neden tepkili?

Burns'ın bu alandaki deneyimleri, kimi Cumhuriyetçiler'in tepkisini çekiyor. Burns ve şu anda Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Jake Sullivan, 2013 yılında İran'la gizli görüşmeler yürütmüş ve bu görüşmeler, 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın yolunu açmıştı.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili yönetimlerde görev yapan 64 yaşındaki eski diplomat, daha önceki görevleri için Senato'da beş kez ifade vermiş ve her defasında onay almayı başarmıştı. Ürdün ve Rusya büyükelçiliği yapan Burns, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda üç kez üst düzey görevlerde bulunmuştu.

Senato İstihbarat Komisyonu'ndan kolaylıkla onay alması beklenen Burns, CIA'in başına, istihbarat örgütlerinin elde ettiği bulguları sık sık gözardı eden Donald Trump'ın başkanlığı döneminde zor bir dört yıl geçirmesi sonrasında geçecek.

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