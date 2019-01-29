CIA Başkanı Gina Haspel: IŞİD sahada lider düzeyinde kayıplar yaşadı ama hala tehlikeli bir örgüt. Bu misyonu tamamlamak için çalışmaya devam edeceğiz.
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