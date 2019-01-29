HABER

CIA Başkanı Gina Haspel: "IŞİD sahada lider düzeyinde kayıplar yaşadı ama hala tehlikeli bir örgüt"

29.01.2019 19:10 | Son Güncelleme

CIA Başkanı Gina Haspel: IŞİD sahada lider düzeyinde kayıplar yaşadı ama hala tehlikeli bir örgüt. Bu misyonu tamamlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

CIA Başkanı Gina Haspel: "IŞİD sahada lider düzeyinde kayıplar yaşadı ama hala tehlikeli bir örgüt"

CIA Başkanı Gina Haspel: IŞİD sahada lider düzeyinde kayıplar yaşadı ama hala tehlikeli bir örgüt. Bu misyonu tamamlamak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Amerika'da Kutup Soğukları YaşanıyorAmerika'da Kutup Soğukları Yaşanıyor
Pekin’den ABD’ye ‘Huawei’e Baskıyı Durdur’ ÇağrısıPekin’den ABD’ye ‘Huawei’e Baskıyı Durdur’ Çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile Bolton Suriye'yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

Bu nasıl tören? Tüm cinsiyet eşitliği ödülleri erkeklere verildi

65 kişi baraj sularının altında kaldı, yüzlerce kişi hala kayıp

65 kişi baraj sularının altında kaldı, yüzlerce kişi hala kayıp

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı! Türkiye'yi de işaretlediler

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.