CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!

ABD'li bir yetkili, CIA Başkanı Gina Haspel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
Haspel'in ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Suddi Arabistan tarafından yapılan açıklamaları yeterince tatmin edici bulmadığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleştirileceği duyurulmuştu.
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