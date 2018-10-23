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CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:32 | Son Güncelleme

CIA Başkanı Gina Haspel'i taşıyan uçak Türkiye'ye indi. Haspel, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

CIA Başkanı Gina Haspel Türkiye'de!

ABD'li bir yetkili, CIA Başkanı Gina Haspel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.

Haspel'in ziyaretinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Suddi Arabistan tarafından yapılan açıklamaları yeterince tatmin edici bulmadığını açıklamasından bir gün sonra gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

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CIA Gina Haspel Cemal Kaşıkçı CIA Başkanı Türkiye'de

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yol geçen hanımı biz gidip abdye inceleme yapabiliyormuyuz hayır
ABD nasıl 'nükleer silah' uydurup İran'a şantaj yapıyor. 'Halkbank davası' uydurup Türkiye'ye şantaj yapıyor. 'Kaşıkçı' deyip Arabistan'a da öyle şantaj yapacak.
CIA Bu işi sağlama alır. Suudiarabistanin Kralı,ni Değiştirir
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