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CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 01:39 | Son Güncelleme

CIA Başkanı Gina Haspel'in Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili temaslar için Ankara'ya geleceği bildirildi. Haspel'in Türkiye'ye pazartesi günü geleceği açıklandı.

CIA Başkanı Gina Haspel, Türkiye'ye geliyor

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