CIA Başkanı Haspel Kaşıkçı Cinayeti İçin Türkiye’de

CIA Başkanı Gina Haspel, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti. Haspel’in ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi henüz yok ancak CIA Başkanı’nın Türkiye ziyareti Amerikan istihbaratının Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye’nin elindeki istihbaratı değerlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Amerikalı istihbarat yetkilileri Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamaya şüpheyle yaklaşıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisinin verdiği bilgiye göre, istihbarat yetkilileri Başkan Trump’ı kontrol dışı bazı unsurların İstanbul’a giderek Kaşıkçı’yı öldürdükleri fikrinin şüpheli olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Başkan Trump da Pazartesi günü yaptığı açıklamada Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan’dan gelen açıklamayı tatminkar bulmadığını söylemiş, “Üst düzey istihbaratçılarımız Türkiye’de. Elimizde ne bilgi var bakacağız. Yarın çok şey biliyor olacağız” diye konuşmuştu.

Kongre içinde de Suudi Arabistan cephesinden Kaşıkçı’nın öldürülmesi konusunda gelen açıklamaların inandırıcılığını sorgulayan tepkiler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması için bastıran Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, “Kaşıkçı’nın öldürülmesinde Veliaht Prens’in rolü olmadığına inanmak gülünç” dedi.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la yakın olduğu bilinen Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner da dün CNN televizyonuna yaptığı açıklamada “Çok sayıda kaynaktan bilgi geliyor. Gerçekler ortaya çıktığında, Dışişleri Bakanı ulusal güvenlik ekibiyle birlikte çalışarak neyin inanılır olduğunun belirlenmesi konusunda yardımcı olmak için çalışacak” diye konuşmuştu.

