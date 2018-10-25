CIA Başkanı Kaşıkçı’nın Ölümüne İlişkin Ses Kayıtlarını Dinledi mi?

Türkiye’nin elinde gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ses kaydı var mı? Son bir haftadır bu konuyla ilgili iddialar ulusal medya organlarında yer alsa da Türk yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil.

Ancak önce Washington Post gazetesi ardından Reuters haber ajansı, Pazartesi günü Türkiye’ye gelen CIA Başkanı Gina Haspel’ın Ankara temaslarında bu ses kaydının kendisine dinletildiğini iddia etti.

Kaşıkçı'nın da öldürülmeden önce Ortadoğu’na dair yorum yazıları kaleme aldığı Washington Post’ta yer alan haberde gazeteye konuşan kaynaklardan biri dinletilen kayıtların ‘ikna edici’ olduğunu ifade ederken ses kaydının cinayetten Suudi Arabistan’ı sorumlu tutması için ABD üzerinde baskı yaratabileceğini görüşünü savundu.

ABC televizyonu da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarının dinletildiğini iddia etmişti

ABC televizyonu da bir Türk yetkilisine dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde kendisine Kaşıkçı cinayetine dair ses kayıtlarının dinletildiği yönünde bir haber yapmıştı.