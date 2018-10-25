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CIA Başkanı Kaşıkçı’nın Ölümüne İlişkin Ses Kayıtlarını Dinledi mi?

25.10.2018 15:08 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi ve Reuters haber ajansı, Pazartesi günü Türkiye’ye gelen CIA Başkanı Gina Haspel’ın Ankara temaslarında Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarının kendisine dinletildiğini iddia etti

CIA Başkanı Kaşıkçı’nın Ölümüne İlişkin Ses Kayıtlarını Dinledi mi?

Türkiye’nin elinde gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin ses kaydı var mı? Son bir haftadır bu konuyla ilgili iddialar ulusal medya organlarında yer alsa da Türk yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil.

Ancak önce Washington Post gazetesi ardından Reuters haber ajansı, Pazartesi günü Türkiye’ye gelen CIA Başkanı Gina Haspel’ın Ankara temaslarında bu ses kaydının kendisine dinletildiğini iddia etti.

Kaşıkçı'nın da öldürülmeden önce Ortadoğu’na dair yorum yazıları kaleme aldığı Washington Post’ta yer alan haberde gazeteye konuşan kaynaklardan biri dinletilen kayıtların ‘ikna edici’ olduğunu ifade ederken ses kaydının cinayetten Suudi Arabistan’ı sorumlu tutması için ABD üzerinde baskı yaratabileceğini görüşünü savundu.

ABC televizyonu da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarının dinletildiğini iddia etmişti

ABC televizyonu da bir Türk yetkilisine dayandırdığı haberinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretinde kendisine Kaşıkçı cinayetine dair ses kayıtlarının dinletildiği yönünde bir haber yapmıştı.

Ancak ABD Dışişleri, ABC televizyonun bu haberi “olgusal olarak yanlış” sözleriyle yalanlamıştı.

Ses kayıtları varsa nasıl elde edildi?

Bu ses kayıtları varsa, nasıl elde edilmiş olduğu da tartışma konusu.

Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de kaybolmasının ardından kolunda bulunan ses kayıt özelliğine sahip saati Apple Watch’un dışarıdaki telefonla uyumlu olduğu, bu sayede sesin kayıt altına alındığı iddia edildi.

Sabah gazetesi 13 Ekim’de yayınladığı “İşte sır perdesini aralayan delil” başlıklı haberinde Kaşıkçı’nın infaz edildiği sıradaki konuşmaların akıllı saate kaydedilerek iPhone ve Apple’ın bulut sistemine yüklendiği, Suudi istihbaratçıların ise Kaşıkçı’nın kolundaki saati fark ederek bazı dosyaları silmeye çalıştığı MİT ve Emniyet’in ise bu ses kayıtlarını iCloud üzerinden ortaya çıkararak cinayeti tespit ettiği dile getirildi.

Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde de Suudi Arabistanlı gazetecinin kolunda saat olduğu net olarak görüldü.

Ancak bazı teknoloji uzmanları aradaki mesafe nedeniyle saat ile telefon arasında veri transferinin mümkün olmadığını dile getirdiler.

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