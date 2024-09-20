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CIA çalışanına cinsel tacizden 30 yıl hapis cezası!

20.09.2024 01:02
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Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Brian Jeffrey Raymond, görev sırasında kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CIA çalışanına cinsel tacizden 30 yıl hapis cezası!

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eski CIA çalışanı Raymond'a verilen ceza duyuruldu. Açıklamada, görev yaptığı ülkelerde kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmak, 28 kadının bilinçsiz durumdayken rızaları olmaksızın fotoğraflarını çekmek veya videolarını kaydetmek suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Raymond'un, hakkındaki soruşturmayı öğrenmesinin ardından ilgili fotoğraf ve videoları silmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, ayrıca Savcı Matthew M. Graves'in ifadelerine yer verildi.

Graves, "Bugün verilen ceza, sanığın 'ömrü boyunca cinsel saldırı suçlusu' olarak damgalanmasını ve hayatının geri kalanının önemli bir bölümünü parmaklıklar ardında geçirmesini sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

ÇOK SAYIDA KADINA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU!

2020'de görev yaptığı Meksika'nın başkenti Mexico City'deki konutunun balkonunda yardım çığlığı atan çıplak bir kadının görülmesinin ardından eski CIA çalışanı Raymond hakkında soruşturma açılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Kasım 2023'te eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond'un, 2006 ile 2020 yılları arasında Mexico City'de ve görev yaptığı diğer yerlerde, büyükelçilik tarafından kiralanan konutlarda çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunduğunu bildirmişti.

Raymond, federal mahkemede görülen dava kapsamında, hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Eski CIA çalışanının itirafları arasında, en az 28 kadının "bilinçsizken veya rıza gösteremeyecek durumdayken izinleri olmadan video ve fotoğraf kayıtlarını aldığı" bilgisi yer almıştı.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ceza CIA cinsel taciz
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