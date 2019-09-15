CIA casusluk için kedi, kuş ve yunus eğitti

Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in casusluk amacıyla kedi, kuş ve yunus gibi çeşitli hayvanları eğittiği öğrenildi. Hayvanların eğitimiyle ilgili belgeler teşkilatın perşembe günü kamuoyuna yayınlanan arşivlerinde yer aldı. Raporlara göre eğitimler tam anlamıyla başarılı olmadı. Casusluk amacıyla yetiştirilen ve büyük başarı beklenilen Do Da adlı bir karganın 1974 yılında bir eğitim misyonu sırasında başka kargalar tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Belgelere göre CIA kedileri ortam dinleme amacıyla üzerlerine çeşitli teçhizatlar yerleştirerek kullanmaya çalıştı. Köpekler ise çeşitli beyin implantasyonları aracılılığıyla uzaktan kumanda ile yönlendirilmeye çalıştı. Ancak bu programlar başarılı olmadı. CIA'in ayrıca 1960'ların ortasında Sovyetler Birliği'nin geliştirdiği nükleer denizaltılarla ilgili istihbarat toplamak amacıyla yunusları eğitmeye çalıştığı da raporlara yansıdı.

Yunus projeleri

Oxygas ve Chirilogy adlı CIA projelerinde yunusların dalgıçların yerine gemilere patlayıcı yerleştirip yerleştiremeyeceği araştırıldı. Ayrıca memelilerin Sovyet limanlarında casusluk faaliyeti amacıyla denizaltıların etrafında yüzerek akustik sinyalleri kaydetmesi için çalışmalar yapıldı. CIA bu programları da sürdürmedi ancak günümüzde ABD Donanması'nda yunuslar ve fokların kullanıldığı biliniyor.