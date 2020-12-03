CIA’den takipçilerine yeni bir meydan okuma

CIA sertifikalı bir casus olup olmayacağınızı anlamak için yeni bir soruyla karşınızda. Teşkilat bir kış günü fotoğrafı paylaşarak “analitik becerilerinizi test edin” notuyla insanlara görüntünün günün hangi saatine ait olduğunu sordu.

Bu test, kullanıcılarda tartışma yarattı.

CIA’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta okul otobüslerinin iz bıraktığı buzlu yolların göründüğü sessiz bir kayak merkezi görünüyor.

Bulmaca, fotoğrafın saat 07:00’de, 11:00’de veya 15:00’te çekilip çekilmediğini anlamaları için kullanıcıları ipucu aramaya davet ediyor.

Sorunun doğru cevabını bilebilecek misiniz?

Soruyu cevaplamaya çalışanların çoğu ipuçlarını park eden araçlarda ve sokak lambalarında aradı. Üç seçenek arasındaki en popüler tahmin saatin 11:00 olduğu. Bir kullanıcı “Güneş doğudan yükseliyor. Bu yüzden saat 15:00 olamaz. Sabahın erken saati olması için güneş çok yukarıda. Bu yüzden 07:00 de elenir. Bu yüzden saat 11:00” dedi. Katılanlardan %13’ü saat 11:00 cevabını seçti.

Ancak kullanıcıların %33.9’u cevabın 15:00 olduğunu söyledi. Bir kullanıcı “Yoldaki kar trafik nedeniyle aşınmış durumda. Boş okul otobüsleri çocukları eve götürmek için sıraya girmiş. Güney Batı’ya doğru gitmiş, evler doğuya bakıyor” tahmininde bulundu.