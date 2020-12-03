HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. CIA’den takipçilerine yeni bir meydan okuma

CIA’den takipçilerine yeni bir meydan okuma

03.12.2020 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CIA’den takipçilerine yeni bir meydan okuma

CIA, Twitter’dan paylaştığı fotoğrafla takipçilerine görüntünün, günün hangi saati olduğunu sordu. Birçok insan testi geçmiş gibi görünüyor.

CIA sertifikalı bir casus olup olmayacağınızı anlamak için yeni bir soruyla karşınızda. Teşkilat bir kış günü fotoğrafı paylaşarak “analitik becerilerinizi test edin” notuyla insanlara görüntünün günün hangi saatine ait olduğunu sordu.

Bu test, kullanıcılarda tartışma yarattı.

1

CIA’in resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta okul otobüslerinin iz bıraktığı buzlu yolların göründüğü sessiz bir kayak merkezi görünüyor.

Bulmaca, fotoğrafın saat 07:00’de, 11:00’de veya 15:00’te çekilip çekilmediğini anlamaları için kullanıcıları ipucu aramaya davet ediyor.

Sorunun doğru cevabını bilebilecek misiniz?

2

Soruyu cevaplamaya çalışanların çoğu ipuçlarını park eden araçlarda ve sokak lambalarında aradı. Üç seçenek arasındaki en popüler tahmin saatin 11:00 olduğu. Bir kullanıcı “Güneş doğudan yükseliyor. Bu yüzden saat 15:00 olamaz. Sabahın erken saati olması için güneş çok yukarıda. Bu yüzden 07:00 de elenir. Bu yüzden saat 11:00” dedi. Katılanlardan %13’ü saat 11:00 cevabını seçti.

Ancak kullanıcıların %33.9’u cevabın 15:00 olduğunu söyledi. Bir kullanıcı “Yoldaki kar trafik nedeniyle aşınmış durumda. Boş okul otobüsleri çocukları eve götürmek için sıraya girmiş. Güney Batı’ya doğru gitmiş, evler doğuya bakıyor” tahmininde bulundu.

Dikkatli bir kullanıcı ise “Saat kulesi 15:00’i gösteriyor” dedi. Ancak katılımcıların büyük çoğunluğu %53.1 oranla, gölgelerin pozisyonu nedeniyle doğru cevabın 07:00 olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı “Park eden arabaların üzerinde çok fazla kar var. Gölgeler uzun. Henüz kayak yapan kimse yok. Yolda sadece bir araba var, yayalar yok. Benim tahminim güneşin tüm kış boyunca tepede olduğu iklimlerde saat gece yarısı 01:00 olduğu. İkinci tahminim ise sabahın en erken saatleri olur” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Bence saat 07:00. Doğudaki gölgeler uzun ve araçların park etmiş olması insanların henüz uyanmadığını gösteriyor. İşe alındım mı?” derken, başka bir kullanıcı da “Ben 07:00 diyorum, çünkü sokaklar henüz karlı. Yaprak dökmeyen ağaçları görünce, hazırda bekleyen kar temizleme araçları olduğundan eminim. Eğer günün başka bir saati olsaydı kar yağışı olmadığı için yollar açık olurdu” dedi.

Doğru yanıt ise CIA’den geldi. Sorunun cevabı 07:00.

CIA daha sonra yazdığı tweette “Birçoğunuz cevabı doğru tahmin etti. Görünüşe göre hepinizin gözleri keskin. Kariyer sayfamızı kontrol etmelisiniz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptıHamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptı
Yeni yasaklar gelecek mi?Yeni yasaklar gelecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İmamoğlu: ‘Yalnız berbere bile gitme’ dediler

İmamoğlu: ‘Yalnız berbere bile gitme’ dediler

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Kayseri'de duygulandıran görüntü! Çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip aracına koydu

Takdir toplayan hareket! Böyle görüntülendi

Brezilya'da hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı şaşırttı

Hamile kılığında karpuz içinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptı

40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmayla satılıyor!

40 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmada!

Bursa'da yürek ısıtan görüntüler! Sokak köpeği ıslanmasın diye iş yerinin tentesini açtı

Yürekleri ısıtan anlar! Sokak köpeği için...

Eski sevgilisi ilişkinin ardından anket yolladı!

Eski sevgilisi ilişkinin ardından anket yolladı!

On binlerce yıl önce kaybolan devasa hayvan resimleri keşfedildi

On binlerce yıl önce kaybolan devasa hayvan resimleri keşfedildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.