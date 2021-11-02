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CIA Direktörü Burns'den Moskova'ya Beklenmedik Ziyaret

02.11.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CIA Direktörü Burns’ün, Başkan Biden’ın talebi üzerine Moskova’ya gittiği ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı ve Rus istihbaratının eski liderlerinden Nikolay Patruşev ile görüştüğü belirtildi

ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Direktörü William Burns, Rusya’yla ikili ilişkileri görüşmek üzere üst düzey bir heyetle birlikte Moskova’yı ziyaret ediyor.

ABD Büyükelçiliği’nden bir sözcü, Burns’ün Moskova’da Salı ve Çarşamba günleri Rus yetkililerle yapılacak görüşmelerde Amerikalı heyete başkanlık edeceğini belirtti. Sözcü, heyetin “ikili ilişkilerle ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere Rus yetkililerle biraraya geldiğini” söyledi.

Burns’ün, ABD Başkanı Joe Biden’ın talebiyle düzenlediği belirtilen bu beklenmedik ziyareti, ABD-Rusya ilişkilerinde her iki tarafın da devam eden uzlaşmazlıklara rağmen diyalog kapısını açık tutma yanlısı olduğunun bir işareti olarak yorumlanıyor.

Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada da, ABD’nin eski Moskova büyükelçisi olan ve Rusça konuşabilen Burns’ün, Konsey Başkanı ve Rus istihbaratının eski liderlerinden Nikolay Patruşev ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ele alınan konularla ilgili ayrıntı her iki taraftan da paylaşılmadı.

Ancak güvenlik konularına öncelik verileceği tahmin ediliyor. İki ülke arasında, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, Rus siber korsanlarının 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları, Moskova’nın Suriye rejimi lideri Beşar Essat’ı desteklemesi ve muhalif Rus gazeteci Alexei Navalny’nin tutuklanması gibi konular ikili ilişkileri son dönemlerde en fazla etkiliyen konular arasında.

Başkan Biden, bazı uzlaşmazlıkların görüşülmesi için geçen ay, Rusya uzmanı, üst düzey yetkili Victoria Nuland’ı Moskova’ya göndermişti. Ancak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland’ın ziyareti sonucunda ilişkilerde belirli bir ilerleme kaydedilemedi.

Biden Haziran ayında Cenevre’deki bir zirvede Rus lider Vladimir Putin’le biraraya gelmesinin ardından da, iki ülke arasında stratejik bir diyalağun kurulmasının 6 ila 12 ay sürebileceğini belirtmişti.

Putin de Amerika’yı birçok alanda eleştirmesine rağmen geçen ay yaptığı bir açıklamada Biden ile yapıcı bir ilişki kurduğunu söyledi. Kremlin de, iki lider arasında bu yıl bir görüşme yapılması olasılığının gündemde olduğunu belirtti.

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