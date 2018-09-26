CIA Direktörü: ‘Çince, Türkçe ve Farsça Bilen Adam Alacağız’ 

Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin Direktörü Gina Haspel göreve geldiğinden bu yana kamuoyuna açık bir etkinlikte ilk kez konuştu. CIA’in kurum olarak önceliklerini sıraladı. CIA’in istihbarat boşluklarını kapatmak ve Rusya ya da Çin gibi büyük güçlerden gelen tehditle mücadele etmek amacıyla dünya üzerindeki varlığını genişleteceğini belirten Haspel, Çince, Arapça, Türkçe ve Farsça dillerini konuşan daha fazla kişi işe alacaklarını söyledi.

CIA Direktörü Haspel, Louisville Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, 11 Eylül saldırılarından sonra görevi terörle mücadele alanına kayan kurumun casusluk misyonuna yeniden ağırlık vereceğine dair vizyonunu açıkladı, ulus devletlere yönelik geleneksel casusluk faaliyetlerini stratejik bir öncelik olarak niteledi. Amerika’nın şu anki ve gelecekteki olası rakiplerine ilişkin daha iyi istihbarat toplanması ihtiyacının CIA’in önündeki en büyük zorluklardan biri olduğunu ifade etti.

Haspel, CIA’in yurtdışı istasyonlarındaki görevlilerin sayısını arttırma niyetini dile getirdi, “Dışarda daha büyük bir ayak izinizin olması güçlü bir duruşu mümkün kılıyor” diye konuştu. CIA Direktörü bu bağlamda Çince, Arapça, Farsça, Türkçe, Fransızca ve İspanyolca dilleri dahil yabancı dillere hakim kişileri işe almayı umduğunu belirtti.