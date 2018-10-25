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"CIA Direktörü, Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinledi" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 03:29 | Son Güncelleme

ABD'nin Washington Post gazetesi, isimlerini belirtmediği yetkilileri referans vererek, CIA Direktörü Gina Haspel'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddiasını yazdı

WASHINGTON (AA) - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye giden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediği iddia edildi.

ABD'nin Washington Post gazetesi, "Haspel'in toplantıları hakkında bilgi sahibi olan kişileri" kaynak göstererek Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bir haber yayımladı.

Haberde, isimleri açıklanmayan bu yetkililer referans verilerek, Haspel'in Türkiye ziyaretinde ses kayıtlarını dinlediği öne sürüldü.

Kaynakların, ses kayıtları hakkında "inandırıcıydı" ifadesini kullandığı belirtilen haberde, ABD'nin Suudi Arabistan'a daha fazla baskı uygulayabileceği ifade edildi.

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine salı günü Türkiye'ye gitmişti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

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