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CIA'in Kaşıkçı raporu sonrası ABD Senatosu karıştı: Prens çılgın ve tehlikeli

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 21:37 | Son Güncelleme

CIA Direktörü Gina Haspel, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdi. Bilgilendirme toplantısının ardından ABD'li senatörlerden peş peşe sert açıklamalar geldi. Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsay Graham, "Suudi Veliaht Prens çılgın ve tehlikeli" dedi.

CIA'in Kaşıkçı raporu sonrası ABD Senatosu karıştı: Prens çılgın ve tehlikeli

CIA Direktörü Gina Haspel, ABD Senatosu'nu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgilendirdi. Haspel'in katıldığı oturumun ardından ABD'li senatörlerden peş peşe çarpıcı açıklamalar geldi.

Demokrat senatör Menendez, "ABD, Yemen'deki savaşa ve Kaşıkçı cinayetine güçlü bir yanıt vermeli. ABD, Suudilere net ve tartışmasız bir mesaj göndermeli. Mevcut olanlardan öte yaptırımlara bu mesajı gönderecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi senatör Shelby tarafından yapılan açıklamada ise, "Bilgilendirme, ABD'deki hiç kimsenin onaylayamayacağı cinayet hakkındaki düşüncelerimizin bir çoğunu doğruladı" dedi.

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden biri olan Lindsay Graham tarafından yapılan açıklamada ise, "CIA bilgilendirmesi sonrasında Kaşıkçı cinayetinin Veliaht Prens'in bilgisi olmadan gerçekleşmediğine eminim. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin suç ortağıydı. Veliaht Prens çılgın ve tehlikeli. Senato'daki meslektaşlarımla Suudi Veliaht Prensin cinayetin suç ortağı olduğu yönünde bir açıklama üzerinde çalışacağım. Suudi Arabistan'a silah satışını destekleyemem. Cinayetin içinde yer alanlara karşı Magnitsky Yasası uygulamaya sokulmalı. Trump yönetimi Veliah Prens'le ilgili kanıtları görmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör olan Corker ise, "Cinayet emrini Veliaht Prensin verdiğine dair hiçbir şüphem yok. Bunun bir bedeli olmalı. Trump ayağa kalkmalı ve birkaç gün içerisinde ABD'nin cinayeti bağışlamayacağını açıklamalı. Aksi takdirde Kongre harekete geçmeli" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CIA Cemal Kaşıkçı ABD

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