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CIA'in Kaşıkçı raporunu inceleyen ABD'li yetkili: Emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği gün gibi aşikar

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu gören ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını söyledi.

CIA'in Kaşıkçı raporunu inceleyen ABD'li yetkili: Emri Veliaht Prens Selman'ın verdiği gün gibi aşikar

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli bir yetkili, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde emri Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğunu söyledi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) konuyla ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti.

Yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı CIA Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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