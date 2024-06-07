HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CIA'in Netanyahu raporu! 'ABD’nin Gazze’de saldırılar sonrasına ilişkin plan oluşturma baskısına karşı koyacak'

CIA'in Netanyahu raporu! 'ABD’nin Gazze’de saldırılar sonrasına ilişkin plan oluşturma baskısına karşı koyacak'

07.06.2024 17:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) raporuna göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin bir plan hazırlanması konusunda ABD’nin baskısına büyük ihtimalle karşı koyacağı belirtildi.

CIA'in Netanyahu raporu! 'ABD’nin Gazze’de saldırılar sonrasına ilişkin plan oluşturma baskısına karşı koyacak'

Amerikan CNN televizyonunun haberinde, 3 Haziran tarihli ve ABD’li yetkililer arasında dolaşıma giren CIA raporuna atıfta bulunarak, Netanyahu’nun Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin planı ele alındı.

Raporda İsrail içinde Gazze’ye yönelik saldırılar sonrasına ilişkin plan konusunda bir fikir birliği bulunmadığı ve kabinedeki bakanların farklı görüşlere sahip olduğu belirtildi.

İsrail’deki koalisyon hükümetinin Gazze’deki saldırılar sonrasına ilişkin kritik konularda derin bir bölünme içinde olduğu değerlendirilen raporda, Netanyahu’nun ABD’nin saldırılar sonrasına ilişkin plan oluşturulmasına dair baskısına da muhtemelen karşı koyacağı yorumunda bulunuldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, Netanyahu'ya, konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız meselesi' cinayetinde sanığın ifadesi şoke etti: Olay yerinden kaçtım, suçsuzum'Kız meselesi' cinayetinde sanığın ifadesi şoke etti: Olay yerinden kaçtım, suçsuzum
Emekli polis dehşeti! Özel Harekat köpeğini vurup camdan attıEmekli polis dehşeti! Özel Harekat köpeğini vurup camdan attı
Osman Kavala'dan Adalet Bakanlığı'na başvuru!Osman Kavala'dan Adalet Bakanlığı'na başvuru!
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

İmamoğlu'nu kazandırdı, Erdoğan'ı kızdırdı

İmamoğlu'nu kazandırdı, Erdoğan'ı kızdırdı

Sınav öncesi camiye davet tartışması! Erdoğan'dan sert çıkış

Sınav öncesi camiye davet tartışması! Erdoğan'dan sert çıkış

'Adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiler' iddiasında yeni detay

'Adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiler' iddiasında yeni detay

Yer: Antalya! Sadece 15 dakikada hayatı felç etti...

Yer: Antalya! Sadece 15 dakikada hayatı felç etti...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.