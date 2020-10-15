CIA’in yayınladığı bulmacadaki 11 farkı bulabilir misiniz?

CIA, Twitter üzerinden yayınladığı bulmacayla, kullanıcıların gözlem gücünü test edebilmesine yardımcı oldu.

CIA, takipçilerine meydan okuyarak iki resim arasındaki farkı bulmalarını istedi.



CIA, “Aralarındaki farkları bulabilecek misiniz? Kaç tane bulduğunuzu söyleyin” notuyla yaptığı paylaşımdan bir gün sonra ise cevapları paylaştı.

Fakat bazı Twitter kullanıcıları, iki resim arasında CIA’in söylediğinden daha fazla fark buldu. Bir kullanıcı 13 fark bulduğunu söylerken, başka bir kullanıcı 16 fark bulduğunu söyledi.

CIA, daha sonra 11 farkın göründüğü bulmacanın çözümünü paylaştı.



Bir kullanıcı 13 fark buldu.



Başka bir kullanıcı ise 16 fark bulduğunu söyledi.



CIA’in belirttiğinden daha fazla fark bulan kullanıcılardan bir tanesi, resmin sağındaki kırmızı renkli yangın musluğunun daha uzun göründüğünü ve kaldırım levhasının yerinin değişmiş olduğunu söyledi.

Başka bir kullanıcı da “Kayıp arabayı kutu içine almışsınız, ama yangın musluğunun uzunluğu da değişmiş” dedi.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise iki resim arasında 16 fark olduğunu sölyedi. CIA, benzer bir bulmacayı geçtiğimiz ay da yayınlamış ve iki resim arasında 10 fark olduğunu söylemişti. Ancak birçok kullanıcı iki resim arasında 10 değil, 12 fark olduğunu ortaya çıkardı.