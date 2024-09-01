CIA Kapadokya’yı paylaştı! Sosyal medyada gündem oldu… Şifreli mesajlar mı içeriyor?

CIA, dün resmi sosyal medya hesabından Türkiye’nin turistik bölgelerinden biri olan Kapadokya’yı paylaşarak kısa bir bilgi verdi. CIA paylaşımında, ‘Türkiye'nin Kapadokya bölgesindeki bu "Peri Bacaları" (kapadokya, çadır kayaları veya toprak piramitleri olarak da adlandırılır) 40 metreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor ve oluşturulması yüzyıllar sürebiliyor.

CIA'in World Factbook 265 dünya varlığı hakkında temel istihbarat sağlayan bir kamu kaynağıdır. CIA'de daha fazla bilgi alın. gov.’ notunu düştü.

ŞİFRELİ MESAJLAR MI İÇERİYOR?

Paylaşımın ardından hem Türkçe hem de İngilizce olarak birçok kişi yorum yaptı. Bazı kimseler açıklamayı düzenlemesini isterken, bazı kimseler ise paylaşımın amacını anlamadığını belirtti. Gündem olan Kapadokya paylaşımı, birçok platformda alıntılayarak paylaşıldı.

Yapılan bazı paylaşımlarda, CIA bu paylaşımının şifreli olduğu iddia edilmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan araştırmada CIA’nın uzaktan görüntüleme projesi içerisinde Kapadokya’nın yer aldığı ortaya atıldı.

Yapılan bazı yorumlarda ise bunun yalnızca Türkiye için bir jest olabileceğini kanaatinde bulundu.