CIA Kremlin Ajanını Trump Nedeniyle Rusya’dan Çıkardı mı? 

ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, yıllar önce yetiştirdiği ve zaman içinde Kremlin’e yakın bir konuma kadar yükselen CIA ajanını 2017 yılında başarılı bir şekilde Rusya’dan Amerika’ya getirtti. Bu muhbirin Amerika’ya Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin önemli bilgiler sağladığı belirtiliyor.

Söz konusu kişinin 2017 yılında görevden alındığını iddia eden Rusya ise, ABD basınındaki iddiaları “ucuz roman” olarak niteledi.

Haberi ilk olarak CNN televizyonu Pazartesi günü duyurdu. İddiaya göre Amerika, Rusya’daki en yüksek düzey gizli kaynaklarından birini 2017 yılında Rusya’dan başarılı şekilde çıkararak Amerika’ya yerleştirdi. New York Times gazetesi de muhbirin uzun yıllar Washington’la gizli bilgi paylaştığını yazdı.

Rusya’nın faaliyetlerini izleme süreçleriyle bilgisi olan bir kaynak, haber ajansı Reuters’a Rus hükümeti içinde böyle bir CIA ajanının var olduğunu doğruladı. Söz konusu kaynak, muhbirin Amerika’ya getirildiğini belirtti.

CNN’in haberine göre Amerika Rusya’daki muhbiri 2017 yılı Mayıs ayında Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son derece gizli istihbarat konularını görüştüklerini temasın ardından Rusya’dan çıkarma kararı aldı.