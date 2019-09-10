CIA Kremlin Ajanını Trump Nedeniyle Rusya’dan Çıkardı mı? 

ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, yıllar önce yetiştirdiği ve zaman içinde Kremlin’e yakın bir konuma kadar yükselen CIA ajanını 2017 yılında başarılı bir şekilde Rusya’dan Amerika’ya getirtti. Bu muhbirin Amerika’ya Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin önemli bilgiler sağladığı belirtiliyor.
Söz konusu kişinin 2017 yılında görevden alındığını iddia eden Rusya ise, ABD basınındaki iddiaları “ucuz roman” olarak niteledi.
Haberi ilk olarak CNN televizyonu Pazartesi günü duyurdu. İddiaya göre Amerika, Rusya’daki en yüksek düzey gizli kaynaklarından birini 2017 yılında Rusya’dan başarılı şekilde çıkararak Amerika’ya yerleştirdi. New York Times gazetesi de muhbirin uzun yıllar Washington’la gizli bilgi paylaştığını yazdı.
Rusya’nın faaliyetlerini izleme süreçleriyle bilgisi olan bir kaynak, haber ajansı Reuters’a Rus hükümeti içinde böyle bir CIA ajanının var olduğunu doğruladı. Söz konusu kaynak, muhbirin Amerika’ya getirildiğini belirtti.
CNN’in haberine göre Amerika Rusya’daki muhbiri 2017 yılı Mayıs ayında Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un son derece gizli istihbarat konularını görüştüklerini temasın ardından Rusya’dan çıkarma kararı aldı.
Reuters’a bilgi veren kaynağa göre Amerikalı yetkililer Kremlin’in söz konusu muhbirin ismini belirlediği konusunda ciddi şekilde endişeye düştü.
Rus basını isim verdi
Rus gazetesi Kommersant ise, Salı günkü haberinde söz konusu muhbirin 2017 yılında Montenegro’da tatildeyken eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan ve şu anda Amerika’da yaşadığı iddia edilen Oleg Smolenkov olabileceğini yazdı.
Gazete 2018 yılında Smolenkov’un satın aldığı belirtilen ABD’nin Virginia eyaletinde bir evin de fotoğrafını yayınladı. Konuyla ilgili sorulara cevap veren Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Smolenkov’un cumhurbaşkanlığında gerçekten çalıştığını ancak 2016 ya da 2017’de kovulduğunu söyledi.
Kremlin: “ABD basınındaki iddialar ucuz roman”
Peskov, Smolenkov’un görevinin de üst düzey resmi bir görev olmadığını, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e erişiminin bulunmadığını savundu. Smolenkov’un ABD ajanı olduğunu doğrulayıp doğrulamayacağı yönündeki soruya da gülerek “Bunu doğrulayamam. Ajan mıydı değil miydi bilmiyorum. Sadece daha sonra işine son verilen böyle birinin cumhurbaşkanlığında çalıştığını söyleyebilirim” yanıtını verdi.
Kremlin sözcüsü Peskov “Kimin kimi ivedilikle ülkeden çıkardığına ya da kimin kimi kimden koruduğuna ilişkin ABD basınında yer alan spekülasyonlar ucuz roman türünde, polisiye romanlar gibi. O nedenle bu işi onlara bırakalım” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Salı günü yaptığı açıklamada Smolenkov adını hiç duymadığını, kendisiyle hiç tanışmadığını, kariyerini ya da hareketlerini hiç takip etmediğini söyledi.
Lavrov, Trump ile görüşmesinde kimsenin kendisiyle gizli bir bilgi paylaşmadığını belirtti. ABD hükümetinden bir kaynak da Trump’ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerde muhbirin varlığı ya da kimliğiyle ilgili hiçbir bilgi vermediğini vurguladı.
Muhbir önce ret sonra kabul etti
New York Times gazetesinin haberine göre CIA yetkilileri, 2016 sonlarında kaynağın güvenliğinden endişe ederek muhbiri Rusya’dan çıkarmaya karar verdi. Ancak muhbir, ailesiyle ile ilgili endişelerini gerekçe göstererek bunu reddetti. CIA merkezinde bazı karşı istihbarat yetkilileri, muhbirin güvenilirliği konusunda şüphe duymaya başladı. Ancak CIA aylar sonra yeniden muhbiri Rusya’dan çıkarmak isteyince bu defa olumlu yanıt aldı.
New York Times gazetesine göre Moskova’daki muhbir, Rusya’nın ABD başkanlık seçimine müdahalesi şüpheleriyle ilgili CIA’in, “Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in müdahale emrini verdiğini ve süreci kendisinin yönettiği” bulgusuna varmasında etkili oldu.
Amerikalı yetkililer muhbirin kimliğini korumak için hassasiyetle çalıştı. New York Times’a göre durum o kadar hassastı ki dönemin CIA Başkanı John Brennan muhbirle ilgili bilgiyi, 2016 yılında eski Başkan Barack Obama’ya verdiği istihbarat brifinginin dışında tutarak, çoğu bu kaynaktan alınan bilgilere dayanan ayrı istihbarat raporları hazırladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum