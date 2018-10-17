CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

İngiliz basını, Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın ( CIA), Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları yaptığını, dini kitaplarda adı geçen geminin varlığına dair bir delile ulaşamadığı iddiasında bulundu.
ABD'li milletvekilleri Bob Wilson ile Bill Archer ve senatörler John Danfort ve Barry Goldwater'ın da arama çalışmalarına destek verdiği iddialar arasında yer aldı. Aramalarda KH-4 uyfuları ile Lockheed U-2 casus uçaklarının kullanıldığı haberlerde yer alırken, bunun CIA'in Ağrı Dağı'ndaki ilk inceleme olmadığı da belirtildi.
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