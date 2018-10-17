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CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), casus uçaklarla Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları yaptığı iddiasında bulundu

CIA, Nuh'un Gemisi'ni mi arıyor?

İngiliz basını, Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın ( CIA), Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni arama çalışmaları yaptığını, dini kitaplarda adı geçen geminin varlığına dair bir delile ulaşamadığı iddiasında bulundu.

ABD'li milletvekilleri Bob Wilson ile Bill Archer ve senatörler John Danfort ve Barry Goldwater'ın da arama çalışmalarına destek verdiği iddialar arasında yer aldı. Aramalarda KH-4 uyfuları ile Lockheed U-2 casus uçaklarının kullanıldığı haberlerde yer alırken, bunun CIA'in Ağrı Dağı'ndaki ilk inceleme olmadığı da belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÇOK ARARSINIZ.SAÇMA BİR EFSANE.MANTIĞIN ALMADIĞI BİR SAÇMALIK.ASLANLA,ZÜRAFAYI-KEDİYLE FAREYİ-KAPLANLA CEYLANI-KARTALLA BÜLBÜLÜ AYNI GEMİYE ALACAKSIN.BİR O KADARDA OT YEM ALACAKSIN Kİ HAYATTA KALACAKSIN.BİRDE O BÜYÜKLÜKTE AHŞAP GEMİNİN NASIL YAPILDIĞIDA BİR MUAMMA.BU DİNLER BÖYLE BİRŞEY İŞTE
@nux33 KİMSE KUSURA BAKMASIN AMA.BU EFSANEYİ KUTSAL SANILAN KİTAPLAR BİRBİRİNDEN KOPYA ÇEKEREK AKTARMIŞLARDIR.ZATEN ADEM İLE HAVVA TEZİ BİLE KUTSAL SANILAN KİTAPLARA TERS.DİNLERİN TOPLAM GEÇMİŞİ 3 BİN YILI GEÇMEZ.TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN EN ESKİ İNSAN FOSİLİ 300.000 YAŞINDADIR.GEÇENLERDE FASDA BULUNDU.BİRAZ CONTA YAKMAYA NE DERSİNİZ
Senin inancın sana benim inamcım bana
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