CIA: Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınak, bir askeri müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştı

Burns, Senato'da düzenlenen oturumda, ABD'ye yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ASKERİ MÜDAHALEYE ZEMİN HAZIRLAYACAK BOYUTA ULAŞTI"

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Burns, bu yığınağın Ukrayna'yı rahatsız etmek veya ABD'ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini söyledi. Burns, "O yığınak sınırlı bir askeri müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD'nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durumdur." dedi.

"ABD TOPRAKLARINA SALDIRI DÜZENLEME KABİLİYETLERİ KALMADI"

Afganistan'a yönelik bir soruya yanıt veren Burns, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin halen tehdit olduğunu ancak ABD topraklarına saldırı düzenleme kabiliyetlerinin kalmadığını dile getirdi. Burns, Afganistan'da terör örgütlerinin kontrol altında alınmasında ABD ordusunun bu ülkedeki varlığının önemli bir rol oynadığını aktararak "ABD ordusunun zamanı geldiğinde çekilmesi, ABD hükümetinin istihbarat toplama ve tehditlere yönelik adım atma kabiliyetini azaltacaktır." dedi.

"ABD VE KOALİSYON KUVVETLERİ ÇEKİLDİĞİNDE CİDDİ BİR RİSK SÖZ KONUSUDUR"

Çekilme sonrasında ABD'nin bu ülkedeki kabiliyetinin de yeniden şekilleneceğini kaydeden Burns, Afganistan'ı yeniden inşa sürecinde birçok sorunun merak konusu olduğuna işaret etti.