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CIA, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu bugün açıklayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 08:04 | Son Güncelleme

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu bugün açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın raporun sonucuna göre Suudi Arabistan'a karşı nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor.

"OLAYIN KİMİN YAPTIĞINA YANIT VERECEK"

NTV'de yer alan habere göre, CIA, bugün Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporunu ABD Başkanı Donald Trump'a sunacak. Pazar günü yaptığı konuşmada tam raporun bugün teslim edileceğini açıklayan Trump, raporun, "Olayı kimin yaptığına da yanıt vereceğini" söyledi.

ABD basını CIA'in raporunda Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı öldürme emri verdiği sonucuna ulaştığını öne sürse de ABD Dışişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı. Raporun sonucuna göre Trump'ın sık sık "iyi bir müttefik" olarak nitelendirdiği Suudi Arabistan'a karşı nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
CIA Cemal Kaşıkçı Donald Trump

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