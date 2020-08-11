CIA TikTok raporu çok büyük bir tepki almaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı tüm açıklamalarda bu uygulamanın büyük tehdit olduğunu söylüyordu. Ona göre uygulama herkesin verilerini Çin Hükümeti ile paylaşıyor. Ancak TikTok bunu reddetti ve defalarca böyle bir şey olmadığını söyledi. CIA tarafından yayınlanan bir rapor aslında Donald Trump'ın iddialarını çürütecek cinstendi.

CIA'E GÖRE TİKTOK SUÇ İŞLEMİYOR

The New York Times tarafından yapılan haberde TikTok üzerinde CIA tarafından yapılan araştırmaların çok ilginç sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Bu sonuçlara göre aslında TikTok, Donald Trump tarafından ifade edilen hiçbir suçu işlemiyor.

CIA analistleri, TikTok Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance’e ait olduğu için kendi ülkesine veri aktarabileceğini ifade etti. Raporun buraya kadarki kısmında bir sorun yok. Asıl ilginç sonuç, onun hiçbir veriyi paylaşmadığının söylenmesi üzerine geldi. ABD Başkanı’na göre TikTok bütün verileri topluyor ve Çin Hükümeti ile bir arka plan aracılığıyla paylaşıyor.

Senatör Mark Warner yaptığı konuşmada, uygulamanın hâlâ bir tehdit olduğunu açıklasa da ‘eğlenceli videolar yapmanızı sağlayan bir uygulamanın sorunlar hiyerarşisinde’ yeri olmadığını ifade etti. Sizce bu uygulama gerçekten de veri hırsızlığı yapıyor mu? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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