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CIA'in başına William Burns geliyor

11.01.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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CIA'in başına William Burns geliyor

ABD'de Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden, CIA Başkanlığına deneyimli diplomat William Burns'ü atayacağını açıkladı.

ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevini resmen devralacak olan Joe Biden, Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) başına deneyimli diplomat William Burns'ü atayacağını açıkladı.

Başkan Barack Obama döneminde 2011-2014 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürüten William Burns 33 yıllık diplomasi kariyerinin ardından 2014 yılında Dışişleri Bakanlığından emekli olmuştu. Daha önce Ürdün ve Rusya'da büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu'dan sorumlu müsteşarlık ve siyasi işler müsteşarlığı görevlerinde de bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatlıktan Bakan Yardımcılığına yükselen ikinci kişi olan Burns Rusça, Arapça ve Fransızca biliyor. 64 yaşındaki emekli diplomat, 2015 yılından bu yana Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'in başkanlığını yürütüyor.

"Amerikalılar mışıl mışıl uyuyabilecek"

Biden, atama kararıyla ilgili olarak Burns'ün uluslararası alanda on yıllara dayanan tecrübeye sahip "örnek" bir diplomat olduğunu belirterek, "Burns, istihbaratın apolitik olması gerektiği ve ulusumuza hizmet eden istihbarat profesyonellerinin minnet ve saygımızı hak ettiği yönündeki derinden inancımı paylaşmaktadır. Büyükelçi Burns, tehditleri kıyılarımıza ulaşmadan önlememiz için gerekli olan bilgi, muhakeme ve perspektife sahiptir. Onun CIA Başkanlığında Amerikan halkı rahatça mışıl mışıl uyuyabilecektir" ifadelerini kullandı.

Burns'ün atamasının, Demokratların kıl payı çoğunluğa sahip olduğu ABD Senatosu'nda da onaylanması gerekiyor.

Burns, Obama dönemindeki dışişleri bakan yardımcılığı sırasında İran ile nükleer anlaşmanın oluşturulmasının öncü isimleri arasında yer almıştı. Joe Biden, Başkan Donald Trump'ın tek taraflı olarak çekildiği anlaşmayı yeniden gündeme alma vaadinde bulunmuştu.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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