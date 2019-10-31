CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin "savaş suçlarına varan" ihlallerde bulunduğu iddiası

Afgan özel kuvvetlerinin gece baskınlarında, önceden uyarmadan insanları evlerinden dışarı sürüklediği, iddialar arasında tartışmalı ya da Taliban'ın kontrolündeki bölgelerde militanları tedavi eden sağlık çalışanlarının hedef alınması, gözaltındakilerin kaybolması veya bu kişilerin yargısız infaz edilmesinin bulunduğu kaydedildi.

Raporda, CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin, "hesap verme zorunluluğu olmadan yargısız infaz yaptığı, cebri kaybolmalar ve sağlık tesislerine saldırılar dahil diğer vahim ihlallerde" bulunduğu belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün "Bunun Gibi Birçoğunu Yaptılar: CIA'in Desteklediği Afgan Özel Kuvvetlerinin İstismarcı Gece Baskınları" başlıklı 53 sayfalık rapor, CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin, 2017 sonundan 2019 ortasına kadar, bazıları savaş suçuna varan ciddi suistimallerde bulunduğu 14 vakaya, onlarca görgü tanığının ifadelerine ve yerel insan hakları örgütlerinin açıklamalarına dayandırıldı.

Yine Afgan güçlerinin, "yöredeki siyasi çekişmeler, zayıf istihbarat veya kimliklerinin karıştırılması nedeniyle kanunsuzca sivilleri hedef almış göründüğüne, baskınların yapıldığı bölgelerde sivil ölümlerinin son iki yılda çarpıcı biçimde arttığına" dikkat çekildi.

Raporda, "Bunlar, savaş kanunlarının ciddi ihlallerine dair paramilis güçlerin dokunulmazlıkla faaliyet gösterdiği Afganistan'ın tüm bölgelerine yayılan daha geniş modeli örnekliyor. Bazıları savaş suçlarına varıyor." ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre CIA, Afganistan'da 2001 yılından bu yana ABD ordusundan ayrı terörle mücadele operasyonları düzenliyor ve militanlarla mücadelede bir diplomatın "ölüm mangaları" olarak adlandırdığı paramilis grupları konuşlandırmayı, eğitmeyi ve silahlandırmayı sürdürüyor.

ABD'nin 2017'den bu yana bu gruplara olay yerinde ABD güçleri yokken hava saldırıları çağrısı yapma yetkisi bile verdiği, bu durumun konutlara daha fazla saldırıyla sonuçlandığını açıklayan örgüt, Afgan hükümetine tüm yönetim yanlısı silahlı grupları ve istihbarata bağlı özel kuvvetlerini derhal yasaklaması, iddiaları etraflıca soruşturması, sağlık tesislerine yönelik saldırıları sonlandırması ve sivil kurbanlara tazminat vermesi çağrısında bulundu.