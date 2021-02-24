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CIA'in öncelikli hedefi Çin olacak

24.02.2021 22:48 | Son Güncelleme:
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CIA'in öncelikli hedefi Çin olacak

ABD dış istihbaratı CIA'in müstakbel başkanı William Burns, Amerikan ulusal güvenliği önündeki en büyük sınamanın Çin olduğunu söyledi.

Burns, istihbarata siyaseti karıştırmayacağına da vurgu yaptı.ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) başkanlığı görevine atadığı William Burns, Amerikan istihbaratının önündeki en önemli sınamanın Çin olduğunu söyledi.

Senato İstihbarat Komitesi'nde göreve teyit süreci çerçevesinde ifade veren ve senatörlerin sorularını yanıtlayan Burns, Çin ile rekabetin ve "hasımane ve yırtıcı" diye nitelendirdiği Çin yönetimine karşı atılacak adımların Amerikan ulusal güvenliği açısından kilit önem taşıdığını kaydetti.

Çin'i "çetin ve otoriter bir hasım" olarak nitelendiren Burns, Pekin'in "fikri mülkiyeti çalma kabiliyetini güçlendirdiği, kendi halkına baskı uyguladığı, erişim alanını genişlettiği ve ABD içinde nüfuzunu artırdığı" tespitlerini aktardı.

"Çin'i rekabet dışı bırakmak"

Göreve gelmesi durumunda dört önceliğini "insanlar, ortaklıklar, Çin ve teknoloji" olarak sıralayan Burns, "Çin'i rekabet dışı bırakmak, önümüzdeki on yıllarda ulusal güvenliğimizin anahtarı olacaktır. Bu, uzun vadeli, keskin gözlü, partiler üstü bir strateji gerektirmektedir" diye konuştu.

ABD'nin önündeki diğer "tanıdık" sınamaların da varlığını sürdürdüğünü belirten Burns, Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi örnek olarak gösterdi. CIA'in müstakbel başkanı, casusluk faaliyetlerinde yapay zekayı da içeren teknolojik üstünlük için verilecek mücadelenin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi başkanlar döneminde Dışişlerinde 30 yıl boyunca önemli görevlerde bulunan 64 yaşındaki deneyimli diplomatın göreve getirilmesi için gereken teyidin Senato'dan kolayca çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

"Siyaset istihbarata karışmamalı"

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde istihbarat dahil olmak üzere devlet kurumlarına Beyaz Saray'ın uyguladığı baskıya da gönderme yapan Burns, "siyaseti istihbarat işinin dışında tutacağı" vurgusu yaptı.

Ortadoğu ve Rusya'da edindiği tecrübenin "kusursuz" istihbaratın değerini daha iyi anlamasını sağladığını belirten Burns, "Dürüst ve eksiksiz bir şekilde sağlanan iyi istihbaratın ABD'nin ilk savunma hattı olduğunu öğrendim. Profesyonel istihbaratçıların siyasi karar alıcılara duymak istemeseler bile duymaları gereken şeyleri söylemeleri gerektiğini öğrendim. Ve istihbaratın işinin başladığı noktada siyasetin son bulması gerektiğini öğrendim" diye konuştu.

33 yıllık diplomasi kariyeri

Başkan Barack Obama döneminde 2011-2014 yılları arasında dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürüten William Burns 33 yıllık diplomasi kariyerinin ardından 2014 yılında Dışişleri Bakanlığından emekli olmuştu. Daha önce Ürdün ve Rusya'da büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı'nda Ortadoğu'dan sorumlu müsteşarlık ve siyasi işler müsteşarlığı görevlerinde de bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatlıktan Bakan Yardımcılığına yükselen ikinci kişi olan Burns Rusça, Arapça ve Fransızca biliyor. 64 yaşındaki emekli diplomat, 2015 yılından bu yana Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'in başkanlığını yürütüyordu.

AFP,AP/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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