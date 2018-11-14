CIA'nın tutukluları ilaçla sorgulama projesi ortaya çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), 11 Eylül saldırılarından sonra tutukladığı “terör şüphelilerini ilaçla konuşturma yöntemlerine yönelik bir proje" üzerine çalıştığı ortaya çıktı.

“Project Medication” olarak bilinen projenin detayları, Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikasının “Bilgi Edinme Hakkı Yasası” kapsamında mahkeme kararıyla elde ettiği “Sağlık Hizmetleri Ofisinin Gözaltı, Tutuklama ve Sorgulama Programına Katılımı Konusunda Sağlık Bakanının görüşleri” başlıklı raporda yer aldı.

CIA’nın üst düzey bir tıbbi yetkilisi tarafından kaleme alınan raporda, teşkilatın 2002 yılında ABD dışındaki gizli hapishanelerinde tutuklu terör şüphelileri üzerine işkencelere alternatif olarak sorgulama sırasında tutuklulara doğruyu söyletebilecek bir ilaç için Sağlık Hizmetlerinden yardım talep ettiği belirtildi.

Raporda CIA’nın 1950 ve 60'lı yıllarda "MK-ULTRA" olarak bilinen ilaçla sorgulama projesi kapsamında bu tür ilaçları kullandığı ancak işkencelere dayanabilen tutukluların bu ilaçlara da dirençli çıktığının tespit edildiğine dikkat çekildi.