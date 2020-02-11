HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu

Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Ciara fırtınası, İngiltere'yi etkisi altına aldı. Çok sayıda uçak seferinde gecikmeler meydana geldi. Yetkililer, 'hayati tehlike' başlığı altında sel uyarılarında bulundu.

Ciara fırtınası, İngiltere'de hayatı olumsuz etkiliyor. Yerel medya, yetkililerinin toplamda 248 sel uyarısında bulunduğunu duyurdu. Sel uyarıları, 'hayati tehlike' başlığı altında geçildi. Almanya ve Hollanda'da 100'den fazla uçak seferi iptal edilirken; İngiltere'de çok sayıda uçak seferinde aksamaların meydana geldiği belirtildi. Rüzgar hızının saatte 121 kilometreyi bulduğu açıklandı. Kuzey Galler Otoyolu olarak bilinen A55'te hız sınırı saatte 50 kilometreye düşürülürken; motosiklet, kamyon ve TIR'ların otoyola girişi yasaklandı.

FİLİKA, YÜKSELEN DALGALAR ARASINDA KALDI

İngiltere'nin Hastings kentinde bir sörfçü, fırtına nedeniyle yükselen dalgalar arasında kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, filika ile denize açılarak sörfçüyü kurtarmaya çalıştı. Filikanın dalgalarla boğuştuğu o anlar anbean kaydedildi.

Kurtarma ekiplerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, filikadaki ekiplerin ve sörfçünün durumunun iyi olduğu belirtildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli olduKoronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ciara fırtınası ingiltere

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline 4 günlük men cezası

AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı

Uçakta büyük panik! Çığlıklar yükseldi

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştıran kişinin kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye'ye ateşkes çağrısı

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye'ye ateşkes çağrısı

Pekin’de koronavirüs tedbirleri sıkılaşıyor

Pekin’de salgın tedbirleri sıkılaşıyor

Brezilya'da toprak kayması evleri yerle bir etti

Korkunç anlar! Toprak kayması evleri yerle bir etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.