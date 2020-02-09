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Ciara fırtınası nedeniyle İngiltere'de onlarca uçuş iptal edildi

09.02.2020 15:08 | Son Güncelleme

İngiltere'yi etkisi altına alan Ciara fırtınası nedeniyle onlarca uçuş iptal edildi, vapur seferleri durduruldu, demiryollarına hız sınırı getirildi. Ciara, Belçika, Hollanda ve Almanya'da da etkisini gösterdi.

Ciara fırtınası nedeniyle İngiltere'de onlarca uçuş iptal edildi

İngiltere geneline yoğun yağış ve sert rüzgârlar getiren Ciara fırtınası nedeniyle birçok havayolu şirketi uçuşları iptal etti, erteledi, vapur seferleri durduruldu ve bazı spor etkinlikleri de başka bir tarihe alındı.

Rüzgar şiddetinin saatte 90 mili (144 km) bulduğu İngiltere'de turuncu alarm ilan edildi. Ülke genelinde 200'den fazla yerde sel uyarısı yapıldı.

Londra Heathrow Havalimanı, ortak havayolu şirketleriyle birlikte aldığı kararla kısıtlı uçuş programı uygulamaya başladı.

British Airways Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından kalkan bazı uçuşları iptal etti. Virgin Atlantic internet sitesinde iptal edilen uçuşların listesini paylaştı.

İngiltere'deki demiryollarının çoğunu yöneten Network Rail şirketi Pazar günü seferlere saatte 50 mil (80 km) hız sınırı koydu ve yolculara mecbur olmadıkça trenle seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Dorset şehri de fırtınanın etkisinde

Kuvvetli rüzgâr nedeniyle İngiltere'nin Dover limanından kalkan tüm vapur seferleri de askıya alındı.

Ciara, Belçika ve Hollanda'yı da etkisi altına aldı.

Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, Hollanda Eredivisie, Belçika 1. Lig A ve Belçika 1. Lig B'de Pazar günü oynanacak 10 maç fırtına nedeniyle ertelendi.

Hollanda'da Ciara nedeniyle yerel saatle 16.00 ile gece 00.00 arasında turuncu alarm verildi.

Brüksel'de de onlarca uçuş fırtına nedeniyle iptal edildi.

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