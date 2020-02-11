Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı

İskoçya'nın Clydebank kentinde 77 yaşındaki bir kişi kayarak başını çarptı ve yaşamını yitirdi. 58 yaşında bir kişi ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun yağışların yol açtığı sel sebebiyle bir evin bahçesinde derin çökme meydana geldi.

Kuvvetli rüzgürü maruz kalan Amsterdam Schiphol Havalimanı’na inmeye çalışan bir uçakta ise yolcular büyük panik yaşayarak çığlık atmaya başladılar. Yolcu uçağı beş denemede de inemeyince Madrid'e geri döndü.

(DHA)

