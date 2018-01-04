Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!
Russell Wilson ve Ciara yatak odalarını takipçilerine açtı.
Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaştı.
Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!
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Ciara ve Russell Wilson çifti takipçilerine yatak odalarını açtı!
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Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaşıldı.
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İngiltere’nin Kuzey-Batı bölgesinde bulunan Peckforton Castle'da evlenen Ciara ve Russell Wilson çifti 2016 yılında evlenmişti.
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Kelly Rowland ve Jennifer Hudson gibi yakın dostlatının katılımıyla kusursuz bir düğün geccesi yaşayan çift dünya basınının gündemine oturdu.
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Russell Wilson, Ciara'nın neredeyse tüm düğmeleri açık olan bir gömlekle fotoğraflarını çekti.
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Wilson, karısı Ciara'nın birbirinden seksi fotoğraflarını çekti.
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Çiftin Sienna Princess Wilson ve Future Zahir Wilburn adında iki çocuğu var.
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Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!
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