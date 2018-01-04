Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

Son Güncelleme 8 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 20:55 |8 saat önce

Russell Wilson ve Ciara yatak odalarını takipçilerine açtı.

Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaştı.

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

1 / 8 Ciara ve Russell Wilson çifti takipçilerine yatak odalarını açtı!

2 / 8 Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaşıldı.

3 / 8 İngiltere’nin Kuzey-Batı bölgesinde bulunan Peckforton Castle'da evlenen Ciara ve Russell Wilson çifti 2016 yılında evlenmişti.

4 / 8 Kelly Rowland ve Jennifer Hudson gibi yakın dostlatının katılımıyla kusursuz bir düğün geccesi yaşayan çift dünya basınının gündemine oturdu.

5 / 8 Russell Wilson, Ciara'nın neredeyse tüm düğmeleri açık olan bir gömlekle fotoğraflarını çekti.

6 / 8 Wilson, karısı Ciara'nın birbirinden seksi fotoğraflarını çekti.

7 / 8 Çiftin Sienna Princess Wilson ve Future Zahir Wilburn adında iki çocuğu var.