MAGAZİN

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 20:55 | Son Güncelleme 8 saat önce

Russell Wilson ve Ciara yatak odalarını takipçilerine açtı.

Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaştı.

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

1 / 8

Ciara ve Russell Wilson çifti takipçilerine yatak odalarını açtı!

Ciara ve Russell Wilson çifti takipçilerine yatak odalarını açtı!
2 / 8

Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaşıldı.

Wilson, Ciara'nın neredeyse çıplak olan fotoğraflarını çekti ve Instagram hesabından paylaşıldı.
3 / 8

İngiltere’nin Kuzey-Batı bölgesinde bulunan Peckforton Castle'da evlenen Ciara ve Russell Wilson çifti 2016 yılında evlenmişti.

İngiltere’nin Kuzey-Batı bölgesinde bulunan Peckforton Castle'da evlenen Ciara ve Russell Wilson çifti 2016 yılında evlenmişti.
4 / 8

Kelly Rowland ve Jennifer Hudson gibi yakın dostlatının katılımıyla kusursuz bir düğün geccesi yaşayan çift dünya basınının gündemine oturdu.

Kelly Rowland ve Jennifer Hudson gibi yakın dostlatının katılımıyla kusursuz bir düğün geccesi yaşayan çift dünya basınının gündemine oturdu.
5 / 8

Russell Wilson, Ciara'nın neredeyse tüm düğmeleri açık olan bir gömlekle fotoğraflarını çekti.

Russell Wilson, Ciara'nın neredeyse tüm düğmeleri açık olan bir gömlekle fotoğraflarını çekti.
6 / 8

Wilson, karısı Ciara'nın birbirinden seksi fotoğraflarını çekti.

Wilson, karısı Ciara'nın birbirinden seksi fotoğraflarını çekti.
7 / 8

Çiftin Sienna Princess Wilson ve Future Zahir Wilburn adında iki çocuğu var.

Çiftin Sienna Princess Wilson ve Future Zahir Wilburn adında iki çocuğu var.
8 / 8

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!

Ciara soyundu fotoğraflarını kocası çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ciara Ciara instagram

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadın gerçekten dehşet ! Kocasını bile yoldan çıkarmış! :)
Diğer Haberler
Survivor 2018 All Star'da yarışacak bir isim daha belli oldu

Survivor 2018 All Star'da yarışacak bir isim daha belli oldu

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu

Elçin Sangu'nun yeni dizisi belli oldu

HBO açıkladı! Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

HBO açıkladı! Game of Thrones 8. sezon ne zaman başlıyor?

Çağla Şıkel'e doğum günü sürprizi

Çağla Şıkel'e doğum günü sürprizi

Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu!

Güldür Güldür Show'un akıbeti belli oldu!

Nusret Beverly Hills'te dünyaca ünlü rapçiye mangal partisi yaptı!

Nusret Beverly Hills'te dünyaca ünlü rapçiye mangal partisi yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.