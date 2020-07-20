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CIA'ye casuslukla suçlanan İranlı idam edildi

20.07.2020 18:40 | Son Güncelleme

Öldürülen İranlı general Süleymani ile ilgili bilgileri CIA ve Mossad'a aktararak casusluk yaptığı iddia edilen Mahmud Musavi Macid'in İran'da idam edildiği bildirildi.

Öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin konum bilgilerini ABD ve İsrail'le paylaşmakla suçlanan ve yargılandığı mahkemede idam cezasına çarptırılan Mahmud Musavi Macid'in cezasının Pazartesi günü infaz edildiği bildirildi.

İdam cezasının infazının gerçekleştiği, İran'da yargı makamlarının yaptığı bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Macid'in ABD'nin istihbarat servisi CIA ve İsrail'in gizli servisi Mossad için casusluk yapmaktan mahkum edildiği vurgulanan açıklamada "Macid'in idamıyla vatana ihanetinin sonlanmış olduğu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Macid'in büyük paralar karşılığında İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin askeri ve güvenlikle ilgili gizli bilgilerini Mossad ve CIA'ye ilettiği" savunuldu.

Macid, Ocak ayında ABD'nin SİHA (silahli insansız hava aracı) ile düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin konum bilgilerini ABD'li yetkililerle paylaşmakla suçlanmıştı.

ABD ve İran savaşın eşiğine geldi

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu en az yedi kişi 3 Ocak'taki ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesiyle ABD ve İran savaşın eşiğine gelmişti.

İran makamlarının açıklamasına göre, Macid 70'li yıllarda Suriye'ye göç ederek İngilizce ve Arapça tercümanlık yaptı. Arapça bilmesi ve Suriye coğrafyasını iyi tanıması nedeniyle Suriye'de savaşın başlamasıyla birlikte bölgede İranlı askeri yetkililerle iyi ilişkiler kurdu ve çeşitli askeri planlamalarda da yer aldı.

AFP, dpa,MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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